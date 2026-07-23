Cứu sống nữ bệnh nhân bị đa chấn thương, sốc mất máu ở Nghệ An

Ngày 23/7, thông tin từ Bệnh viện Ngoại khoa 115 Nghệ An cho biết, đơn vị vừa cấp cứu thành công một nữ bệnh nhân 19 tuổi bị đa chấn thương, sốc mất máu sau tai nạn giao thông.

Theo đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc mất máu do đa chấn thương, có nguy cơ đe dọa tính mạng. Qua thăm khám ban đầu, bệnh nhân được xác định bị chấn thương bụng kín, gãy cánh chậu trái, gãy hở xương mu, gãy xương cùng - cụt và nhiều vết thương phần mềm.

Ngay sau khi tiếp nhận, ê-kíp Khoa Cấp cứu khẩn trương triển khai hồi sức chống sốc, thiết lập đường truyền tĩnh mạch, thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cấp cứu và hội chẩn liên chuyên khoa.

Các bác sĩ đang mổ cấp cứu cho nữ bệnh nhân.

Kết quả siêu âm phát hiện có dịch tự do trong ổ bụng với lượng vừa, nghi ngờ tổn thương tạng trong ổ bụng. Ngay lập tức, người bệnh được chuyển ngay vào phòng mổ để nội soi ổ bụng chẩn đoán, xử trí cấp cứu và phẫu thuật các tổn thương phối hợp.

Nhờ quá trình hồi sức tích cực, chẩn đoán nhanh và sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, ca phẫu thuật được tiến hành kịp thời, giúp kiểm soát các tổn thương, giành lại sự sống cho người bệnh.

Hiện, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, qua giai đoạn nguy kịch và đang được tiếp tục theo dõi, điều trị.