Nhai kẹo cao su có đường giúp giảm huyết áp?

Nitrat tích tụ tự nhiên trong rau củ từ đất, nhưng nó không có lợi cho cơ thể cho đến khi vi khuẩn trong miệng chuyển hóa nó thành nitrit. Nitrit giúp thư giãn và làm giãn mạch máu, cải thiện lưu thông máu và góp phần làm giảm huyết áp.

Việc nhai kẹo cao su có đường sau khi ăn củ dền hoặc rau lá xanh đã làm tăng nhanh các hợp chất hạ huyết áp.

Các nhà khoa học từ lâu đã biết rằng vi khuẩn trong khoang miệng rất cần thiết để chuyển hóa nitrat thành nitrit. Việc tăng độ axit của nước bọt có thể đẩy nhanh phản ứng hóa học này.

Các tình nguyện viên khỏe mạnh tham gia vào một nghiên cứu chéo, trong đó họ uống một ngụm nước ép củ dền trước khi nhai kẹo cao su có đường (Hubba Bubba® bubble gum) hoặc kẹo cao su không đường (Wrigley's Extra®) trong 3 đến 6 giờ.

Trong suốt thí nghiệm, các nhà nghiên cứu thu thập mẫu máu và nước bọt, đồng thời theo dõi huyết áp. Ít nhất một tuần sau, mỗi người tham gia quay lại để lặp lại nghiên cứu bằng loại kẹo cao su còn lại.

So với kẹo cao su không đường, việc nhai kẹo cao su Hubba Bubba làm tăng đáng kể độ axit trong nước bọt, dẫn đến giảm 1,4 điểm pH. Những người tham gia cũng cho thấy mức nitrit trong miệng tăng 45% và lượng nitrit lưu thông trong cơ thể tăng 25%.

Nhóm dùng kẹo cao su có đường cũng ghi nhận sự giảm huyết áp đáng kể. Huyết áp tâm thu (khi tim bơm máu ra) giảm gần 3 mmHg, trong khi huyết áp tâm trương (khi tim giãn ra giữa các nhịp đập) giảm gần 2 mmHg so với nhóm dùng kẹo cao su không đường.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng những phát hiện này không nên được hiểu là khuyến nghị nhai kẹo cao su có đường để kiểm soát huyết áp. Tác dụng chỉ là tạm thời, và việc thường xuyên tiêu thụ các sản phẩm có đường tiềm ẩn những rủi ro đã được biết đến đối với sức khỏe răng miệng và sức khỏe trao đổi chất nói chung.

Tuy nhiên, phát hiện này có thể hữu ích cho các vận động viên, nhiều người trong số họ đã tiêu thụ củ dền vì nitrat trong chế độ ăn uống đã được chứng minh là hỗ trợ hiệu suất tập luyện.

Việc chuyển hóa từ nitrat thành nitrit giúp giãn mạch máu, cải thiện lưu thông máu và góp phần làm giảm huyết áp.

Đồng tác giả, TS Charlotte Mills, Đại học Reading, giải thích rằng những phát hiện này chỉ ra những cách thức mới để cải thiện quá trình chuyển hóa nitrat trong cơ thể mà không cần dựa vào việc tiêu thụ đường lâu dài.

Các nhà khoa học đang lên kế hoạch thực hiện một nghiên cứu quy mô lớn hơn liên quan đến các vận động viên để tìm hiểu sâu hơn về tác động của kẹo cao su có đường đối với quá trình chuyển hóa nitrat, huyết áp và hiệu suất tập luyện.

Lý do nước ép củ dền có tác dụng hỗ trợ hạ huyết áp | Báo Lao Động