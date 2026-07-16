Thiếu ngủ nhẹ kéo dài gây tăng cân và bệnh tật

Ngủ ít hơn một chút mỗi đêm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn nhiều hơn bạn nghĩ. Các nhà nghiên cứu tại Trường Cao đẳng Y khoa Vagelos thuộc Đại học Columbia đã phát hiện ra rằng những người trưởng thành giảm thời gian ngủ mỗi đêm khoảng 80 phút trong 6 tuần tăng trung bình khoảng 1/2 kg.

Thiếu ngủ nhẹ nguy hiểm hơn chúng ta vẫn nghĩ.

"Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy ngủ đủ giấc có thể giúp giảm nguy cơ tăng cân và các bệnh liên quan đến béo phì như bệnh tim mạch và tiểu đường", Marie-Pierre St-Onge, giáo sư y học dinh dưỡng tại Khoa Y học và Viện Dinh dưỡng Con người của Đại học Columbia, đồng thời là trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết.

Phần lớn các nghiên cứu trước đây về mối liên hệ giữa giấc ngủ kém và béo phì tập trung vào tình trạng thiếu ngủ nghiêm trọng, khiến người ta chỉ ngủ khoảng bốn tiếng mỗi đêm.

Tuy nhiên, việc hạn chế giấc ngủ nghiêm trọng như vậy rất khó để hầu hết mọi người chịu đựng được quá vài ngày. Vậy còn những người thiếu ngủ nhẹ, chỉ ngủ 5 hoặc 6 tiếng mỗi đêm, có tăng cân hay không?

Nghiên cứu này quan sát 95 người trưởng thành thường ngủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm. Trong một giai đoạn nghiên cứu kéo dài 6 tuần, những người tham gia đã trì hoãn giờ đi ngủ thông thường của họ thêm 90 phút. Trong một giai đoạn 6 tuần khác, họ duy trì lịch ngủ bình thường của mình.

Trong cả hai giai đoạn, người tham gia đều đeo thiết bị theo dõi cổ tay để ghi lại giấc ngủ và hoạt động thể chất. Các nhà nghiên cứu cũng đo cân nặng, chu vi vòng eo, thành phần cơ thể và nồng độ lúc đói của một số hormone liên quan đến điều chỉnh sự thèm ăn.

"Mặc dù việc tăng khoảng 1/2 kg cân nặng khi thiếu ngủ không quá đáng kể, nhưng điều quan trọng cần nhớ là điều này chỉ xảy ra trong vòng 6 tuần," Faris Zuraikat, trợ lý giáo sư về y học dinh dưỡng tại Khoa Y học và Viện Dinh dưỡng Con người của Đại học Columbia cho biết.

Từ kết quả này, các nhà khoa học cảnh báo, nếu kéo dài trong một năm, việc mất ngủ chưa đến một tiếng rưỡi mỗi đêm có thể dẫn đến tăng cân đáng kể về mặt lâm sàng.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những người tham gia trở nên ít vận động hơn trong giai đoạn hạn chế giấc ngủ. Trung bình, thời gian ngồi yên tăng thêm 17 phút mỗi ngày. Ở nam giới và phụ nữ sau mãn kinh, thời gian không hoạt động tăng gần 30 phút mỗi ngày.

Mất ngủ dẫn đến tăng khoảng thời gian lười vận động.

Trong một nghiên cứu trước đó, những phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch chuyển hóa cao hơn, nếu giảm thời gian ngủ khoảng 80 phút mỗi đêm trong 6 tuần, đã phát triển tình trạng kháng insulin nặng hơn, một yếu tố nguy cơ quan trọng đối với bệnh tiểu tuýp 2. Tác động này đặc biệt rõ rệt ở phụ nữ sau mãn kinh.

Một nghiên cứu khác cho thấy nam giới và phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn có sự gia tăng các tế bào viêm trong tim sau khi bị thiếu ngủ nhẹ.

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