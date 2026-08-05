Đau ngực đi khám, người đàn ông 37 tuổi phát hiện u trung thất chèn ép

U trung thất "khủng" chèn ép nhiều cơ quan

Một lần khám sức khỏe định kỳ đã giúp anh C. (37 tuổi, ngụ An Giang) tình cờ phát hiện tổn thương vùng trung thất. Do chưa có điều kiện điều trị, người bệnh được theo dõi định kỳ.

Gần đây, khi xuất hiện triệu chứng đau ngực, anh C. quay lại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á để tái khám. Kết quả chụp CT Scanner lồng ngực và cộng hưởng từ (MRI) ghi nhận tổn thương dạng hỗn hợp kích thước khoảng 6 x 5 cm nằm ở vùng trung thất, sát màng ngoài tim, động mạch chủ ngực và thực quản, đồng thời chèn ép thực quản và tĩnh mạch chủ dưới.

Sau khi đánh giá toàn diện, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực xác định người bệnh có khối u trung thất sau kích thước khoảng 7 x 5 cm. Khối u đã gây chèn ép thực quản và tĩnh mạch chủ dưới, cần được phẫu thuật để phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm.

Khối u trung thất trên phim chụp - Ảnh BVCC

Trước tình trạng khối u nằm ở vị trí phức tạp, ê-kíp Khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực do BS.CKI Hồ Huỳnh Anh Hùng, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á chỉ đạo đã chỉ định phẫu thuật nội soi lồng ngực cắt bỏ khối u.

Theo ê-kíp điều trị, đây là ca phẫu thuật có mức độ khó cao bởi khối u nằm sát tim, thực quản và các mạch máu lớn, đồng thời viêm dính vào động mạch chủ ngực đoạn xuống. Trung thất vốn là khoang hẹp, nằm sâu trong lồng ngực nên việc thao tác nội soi đòi hỏi độ chính xác rất cao.

Đặc biệt, nếu quá trình bóc tách không chuẩn xác có thể gây thủng động mạch chủ ngực hoặc tĩnh mạch chủ dưới, dẫn đến chảy máu ồ ạt, đe dọa tính mạng ngay trên bàn mổ. Ngoài ra, tổn thương thực quản cũng là một biến chứng rất nặng nề trong phẫu thuật vùng trung thất.

Nhờ hệ thống phẫu thuật nội soi hiện đại cùng kinh nghiệm xử trí các ca bệnh phức tạp, ê-kíp đã bóc tách và cắt bỏ hoàn toàn khối u, đồng thời bảo tồn an toàn các cơ quan và cấu trúc quan trọng xung quanh.

Sau phẫu thuật 3 ngày, người bệnh hồi phục tốt, hết đau ngực và có thể trở lại sinh hoạt bình thường.

Theo BS.CKI Hồ Huỳnh Anh Hùng, phẫu thuật nội soi lồng ngực hiện là phương pháp điều trị hiệu quả đối với nhiều trường hợp u trung thất. So với mổ mở, kỹ thuật này giúp giảm đau sau mổ, hạn chế biến chứng, giảm thời gian nằm viện và rút ngắn quá trình hồi phục.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Phát hiện sớm tránh đe dọa tính mạng

BS.CKI Hồ Huỳnh Anh Hùng cho biết, u trung thất là khối u phát triển trong khoang trung thất của lồng ngực, có thể lành tính hoặc ác tính. Bệnh thường diễn tiến âm thầm nên nhiều trường hợp không có biểu hiện ở giai đoạn đầu và chỉ được phát hiện tình cờ qua khám sức khỏe hoặc chẩn đoán hình ảnh.

Về vị trí giải phẫu, u trung thất được chia thành ba nhóm gồm u trung thất trước, u trung thất giữa và u trung thất sau.

Khối u trung thất trên hình ảnh nội soi - Ảnh BVCC

Phần lớn u trung thất ở giai đoạn đầu không có triệu chứng rõ ràng. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau tức ngực, khó thở, nuốt nghẹn hoặc ho kéo dài, ho ra máu, sụt cân hoặc suy kiệt cơ thể, khối u thường đã phát triển lớn và gây chèn ép các cơ quan trong lồng ngực.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, khối u có thể chèn ép tim, phổi, thực quản hoặc các mạch máu lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuần hoàn và hô hấp. Với các trường hợp ác tính, khối u còn có nguy cơ xâm lấn, di căn tới màng tim hoặc phổi, đe dọa tính mạng người bệnh.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, hiện chưa có biện pháp phòng ngừa u trung thất hình thành. Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm khi khối u còn nhỏ, việc điều trị có thể đạt hiệu quả cao và giảm nguy cơ biến chứng.

"Người có nguy cơ cao như trên 65 tuổi, hút thuốc lá, thường xuyên tiếp xúc với bức xạ ion hóa hoặc một số hóa chất nên khám sức khỏe định kỳ. Đồng thời, khi có các triệu chứng đau ngực, khó thở hoặc ho kéo dài trên hai tuần không rõ nguyên nhân, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám. Với những trường hợp đã được phát hiện u trung thất, đặc biệt là khối u kích thước lớn hoặc có dấu hiệu chèn ép, người bệnh cần được khám chuyên khoa Tim mạch và Lồng ngực để được tư vấn và điều trị kịp thời, hạn chế nguy cơ xảy ra các biến chứng nguy hiểm", BS.CKI Hồ Huỳnh Anh Hùng khuyên.

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