Nam thanh niên suýt mất thị lực vì thanh sắt đâm xuyên mặt trong siêu thị

Một cú trượt ngã tưởng chừng đơn giản khi đang mua sắm đã khiến nam thanh niên 22 tuổi suýt phải trả giá bằng thị lực. Thanh sắt dùng để treo hàng hóa đâm xuyên vùng dưới mắt phải, đi sâu vào hàm mặt và nằm sát nhiều mạch máu, dây thần kinh quan trọng.

Dị vật xuyên sát ổ mắt, nguy cơ tổn thương nghiêm trọng

Bệnh nhân P.V.Đ (22 tuổi) gặp tai nạn trong lúc mua sắm tại một siêu thị. Khi bất ngờ trượt ngã, anh đập mạnh vùng mặt vào giá trưng bày và bị một thanh sắt treo hàng dài hơn 20cm đâm xuyên vùng dưới mắt phải.

Ngay sau tai nạn, bệnh nhân được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc trong tình trạng thanh sắt vẫn cắm sâu ở vùng mặt.

Giá trưng bày trong siêu thị đâm xuyên vùng dưới mắt phải bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trước tính chất phức tạp của tổn thương, bệnh viện đã huy động ê-kíp đa chuyên khoa gồm Cấp cứu, Phẫu thuật Hàm Mặt, Mắt, Tai Mũi Họng và Phẫu thuật Đầu cổ để hội chẩn khẩn, đánh giá đường đi của dị vật, xây dựng phương án phẫu thuật tối ưu.

BSCKI Trần Văn Trường, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cho biết, dị vật xuyên qua sàn ổ mắt phải, đi sâu vào vùng hàm mặt và nằm sát nhiều mạch máu lớn cũng như các dây thần kinh quan trọng. Đây là dạng chấn thương xuyên thấu rất nguy hiểm bởi chỉ cần lệch vài milimet cũng có thể gây tổn thương nhãn cầu, mất thị lực, chảy máu ồ ạt hoặc để lại di chứng nặng nề.

Hình ảnh đâm xuyên trên phim chụp - Ảnh BVCC

Rất may, trong trường hợp này, thanh sắt không làm tổn thương nhãn cầu. Sau khi đánh giá toàn diện tổn thương, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu.

Ê-kíp Phẫu thuật Hàm Mặt thực hiện rút dị vật theo đúng đường xuyên để hạn chế tối đa nguy cơ tổn thương thứ phát. Đồng thời, bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng tiến hành nội soi mũi xoang nhằm kiểm tra và cầm máu, trong khi bác sĩ chuyên khoa Mắt đánh giá kỹ nhãn cầu và các cấu trúc quanh hốc mắt để loại trừ những tổn thương liên quan.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau mổ, mắt phải của bệnh nhân vẫn hoạt động bình thường, thị lực được bảo tồn và sức khỏe hồi phục tốt.

Theo các bác sĩ, kết quả khả quan có được nhờ bệnh nhân được đưa đến bệnh viện kịp thời và dị vật được giữ nguyên hiện trạng trước khi phẫu thuật. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng trong các trường hợp chấn thương xuyên thấu vùng đầu, mặt.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật.

Không tự ý rút dị vật khi bị chấn thương xuyên thấu

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo những thanh kim loại dùng để treo hàng hóa tại siêu thị thường có chiều dài lớn, hướng ra phía lối đi nên có thể trở thành nguồn gây chấn thương nếu người dân va chạm hoặc bị ngã.

Để hạn chế tai nạn, người dân cần quan sát kỹ khi di chuyển trong khu vực có nhiều giá kệ, tránh vừa đi vừa sử dụng điện thoại, chạy vội hoặc mất tập trung khi mua sắm.

BSCKI Trần Văn Trường cũng lưu ý, dù nam thanh niên trong vụ việc may mắn không bị tổn thương nhãn cầu và giữ được thị lực, nhưng không phải mọi trường hợp chấn thương xuyên thấu vùng mặt đều có kết quả thuận lợi. Nhiều bệnh nhân có thể bị tổn thương mắt, mạch máu, thần kinh hoặc nền sọ, dẫn đến mất thị lực, nhiễm trùng nặng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Khi gặp tai nạn có dị vật cắm vào vùng đầu, mặt hoặc mắt, điều quan trọng nhất là không tự ý rút dị vật ra khỏi cơ thể. Việc này có thể làm đứt các mạch máu đang được dị vật tạm thời chèn ép, gây chảy máu ồ ạt hoặc làm tổn thương thêm dây thần kinh và các cơ quan quan trọng.

Người bị nạn cần được cố định dị vật nếu có thể, hạn chế cử động và nhanh chóng chuyển đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu, phẫu thuật để được xử trí đúng cách.

Cách sơ cứu đúng khi bị dị vật đâm xuyên vùng mặt, mắt - Tuyệt đối không tự ý rút dị vật khỏi cơ thể. - Cố định dị vật để hạn chế xê dịch trong quá trình vận chuyển. - Không đè ép trực tiếp lên dị vật hoặc vùng mắt bị tổn thương. - Giữ người bệnh bình tĩnh, hạn chế vận động mạnh. - Đưa nạn nhân đến cơ sở y tế có chuyên khoa cấp cứu, mắt hoặc ngoại khoa sớm nhất có thể để được xử trí an toàn.

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