Tưởng đau lưng bình thường, người đàn ông suýt liệt vì khối u tủy sống

Các bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã điều trị thành công cho người bệnh H.V.C., 47 tuổi, trú tại Minh Hòa, Phú Thọ mắc u tủy sống. Nhờ được phẫu thuật kịp thời, người bệnh thoát khỏi những cơn đau kéo dài và tránh được nguy cơ tàn phế.

Tưởng đau thần kinh tọa, không ngờ mắc u tủy sống

Theo chia sẻ của người bệnh, ban đầu các cơn đau xuất hiện ở vùng thắt lưng. Cho rằng đây chỉ là hậu quả của lao động nặng hoặc đau thần kinh tọa thông thường nên ông không đi khám.

Theo thời gian, cơn đau ngày càng nghiêm trọng, lan xuống vùng hông, đùi và đầu gối. Đặc biệt, đau tăng nhiều về đêm khiến người bệnh mất ngủ kéo dài. Hai chân bắt đầu xuất hiện tình trạng tê bì, sức cơ giảm dần, việc đi lại trở nên khó khăn. Lúc này, người bệnh mới đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để thăm khám.

Qua khám lâm sàng kết hợp chụp cộng hưởng từ (MRI), các bác sĩ phát hiện người bệnh có khối u tủy sống nằm ngang mức bờ dưới đốt sống L3 đến đĩa đệm L3/L4. Khối u chèn ép các rễ thần kinh, là nguyên nhân gây đau, tê bì, yếu sức và suy giảm khả năng vận động.

U tủy trên phim chụp - Ảnh BVCC

Sau khi hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh quyết định phẫu thuật bóc tách khối u.

Nhờ sự phối hợp của ê-kíp phẫu thuật giàu kinh nghiệm cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại, ca mổ diễn ra thuận lợi. Khối u được loại bỏ hoàn toàn, các rễ thần kinh bị chèn ép được giải phóng an toàn.

Quá trình hồi phục của người bệnh diễn ra tích cực. Chỉ sau 3 ngày phẫu thuật, người bệnh đã có thể tự đứng dậy và tập đi nhẹ nhàng. Sau 10 ngày điều trị, người bệnh đi lại bình thường, sức cơ cải thiện rõ rệt và những cơn đau kéo dài trước đó đã chấm dứt hoàn toàn.

BSCKII Phan Thanh Hải, Phó Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, cho biết trường hợp của người bệnh H.V.C. là ca u tủy sống có tổn thương phức tạp do vị trí khối u chèn ép trực tiếp vào các cấu trúc thần kinh quan trọng. Vì vậy, quá trình bóc tách đòi hỏi độ chính xác và tỉ mỉ rất cao nhằm loại bỏ triệt để tổn thương nhưng vẫn bảo tồn chức năng vận động cho người bệnh.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Theo bác sĩ, sự hồi phục tích cực sau phẫu thuật cho thấy hiệu quả của việc ứng dụng kỹ thuật chuyên sâu, trang thiết bị hiện đại cùng phác đồ điều trị phù hợp trong điều trị các bệnh lý u tủy sống.

Chia sẻ trong ngày xuất viện, người bệnh H.V.C. xúc động cho biết trước đây những cơn đau khiến ông gần như không thể tự sinh hoạt, nhiều đêm phải thức trắng vì đau và việc đi lại rất khó khăn. Sau phẫu thuật, cơn đau đã hoàn toàn biến mất, ông có thể tự đứng vững và đi lại bình thường.

Không nên xem nhẹ những cơn đau lưng kéo dài

BSCKII Phan Thanh Hải cho biết, đau lưng là triệu chứng rất phổ biến và thường được cho là hậu quả của lao động nặng, thoái hóa cột sống hoặc đau thần kinh tọa. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đây lại là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý nguy hiểm như u tủy sống.

Sự giống và khác nhau giữa đau thần kinh tọa và u tủy sống - Hình minh họa BVCC

BSCKII Phan Thanh Hải chia sẻ, u tủy sống là bệnh lý không phổ biến nhưng dễ bị bỏ sót vì triệu chứng ban đầu khá giống với đau thần kinh tọa, thoái hóa cột sống hoặc thoát vị đĩa đệm.

Chính sự tương đồng này khiến nhiều người tự mua thuốc giảm đau hoặc điều trị kéo dài mà không xác định nguyên nhân, dẫn đến bỏ lỡ thời điểm điều trị tối ưu. Khi khối u phát triển lớn, tình trạng chèn ép thần kinh ngày càng nặng có thể gây yếu chân, rối loạn vận động, thậm chí liệt nếu không được can thiệp kịp thời.

BSCKII Phan Thanh Hải khuyến cáo, người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các cơn đau thắt lưng hoặc đau lan xuống chân kéo dài. Nếu cơn đau không cải thiện sau vài tuần, tăng nhiều về đêm hoặc khi nghỉ ngơi, không đáp ứng với thuốc giảm đau, kèm theo tê bì, yếu chân hoặc dễ khuỵu gối, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Việc khám lâm sàng kết hợp các phương tiện chẩn đoán hình ảnh như chụp cộng hưởng từ (MRI) giúp phát hiện sớm các bệnh lý chèn ép thần kinh, trong đó có u tủy sống. Chẩn đoán và điều trị đúng thời điểm đóng vai trò quyết định trong việc bảo tồn chức năng vận động, hạn chế di chứng gây tàn phế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Các dấu hiệu cảnh báo u tủy sống không nên bỏ qua: - Đau thắt lưng kéo dài nhiều tuần, không rõ nguyên nhân. - Đau lan xuống hông, đùi hoặc chân. - Đau tăng nhiều về đêm hoặc khi nghỉ ngơi. - Không đáp ứng với thuốc giảm đau thông thường. - Tê bì, yếu chân, dễ khuỵu gối. - Khó đi lại hoặc giảm khả năng vận động.

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