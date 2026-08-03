Phẫu thuật bóc tách khối u bằng 1/3 cân nặng, bảo tồn nhiều cơ quan cho trẻ

4 tháng tuổi mang khối u nặng bằng gần 1/3 trọng lượng cơ thể

Các bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An vừa phẫu thuật thành công bóc tách khối u quái sau phúc mạc nặng 1,5kg cho bệnh nhi G.B.N. (4 tháng tuổi, trú tại xã Nhôn Mai, Nghệ An). Đây là khối u có kích thước rất lớn so với thể trạng của trẻ, tương đương gần 1/3 trọng lượng cơ thể, chèn ép gần như toàn bộ ổ bụng và xâm lấn nhiều mạch máu lớn cùng các cơ quan quan trọng.

Theo thông tin từ bệnh viện, trước khi nhập viện khoảng một tuần, trẻ xuất hiện tình trạng bụng chướng bất thường kèm nôn trớ. Sau khi được thăm khám tại cơ sở y tế tuyến dưới, bệnh nhi nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Sản nhi Nghệ An để tiếp tục điều trị.

Kết quả thăm khám lâm sàng kết hợp chụp cắt lớp vi tính cho thấy trẻ có một khối u quái sau phúc mạc kích thước rất lớn, chiếm gần toàn bộ khoang bụng. Tình trạng này không chỉ gây chèn ép các tạng mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuần hoàn, hô hấp và chức năng tiêu hóa, tiết niệu.

Ê- kíp phẫu thuật cắt bỏ khối u cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Ca mổ nhiều thách thức vì khối u bám dính mạch máu và nội tạng

Ngày 17/7/2026, sau khi hội chẩn kỹ lưỡng, ê-kíp Khoa Ngoại Tổng hợp tiến hành phẫu thuật bóc tách khối u.

Trong quá trình mổ, các bác sĩ ghi nhận khối u có kích thước khoảng 130 × 140 × 150 mm, nặng 1,5kg, bám dính và xâm lấn phức tạp vào động mạch chậu trái, niệu quản trái, bàng quang và trực tràng.

Đây là một trong những thách thức lớn nhất của ca phẫu thuật. Mục tiêu đặt ra là lấy trọn khối u nhưng vẫn phải bảo tồn tối đa các mạch máu lớn, hệ tiết niệu và hệ tiêu hóa. Chỉ một sai sót nhỏ trong quá trình bóc tách cũng có thể dẫn đến thủng ruột, rò nước tiểu hoặc chảy máu khối lượng lớn, đe dọa trực tiếp tính mạng bệnh nhi.

Độ khó của ca mổ càng tăng khi bệnh nhân mới 4 tháng tuổi. Ở lứa tuổi này, khả năng dự trữ sinh lý còn hạn chế, trẻ rất dễ rơi vào tình trạng tụt huyết áp, sốc hoặc hạ thân nhiệt trong quá trình phẫu thuật kéo dài.

Trong suốt cuộc mổ, trong khi phẫu thuật viên tỉ mỉ bóc tách từng phần khối u và xử lý các mạch máu, ê-kíp Khoa Gây mê Hồi sức liên tục theo dõi sát các chỉ số tuần hoàn, hô hấp và lượng máu mất để duy trì tình trạng ổn định cho bệnh nhi. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa đã góp phần giúp ca phẫu thuật diễn ra an toàn, lấy trọn khối u và bảo tồn được các cơ quan quan trọng.

Sau mổ, kết quả giải phẫu bệnh xác định bệnh nhi mắc u quái sau phúc mạc không thành thục độ thấp (Grade 1).

Đáng chú ý, diện cắt đã hết tổn thương nên hiện bệnh nhi chưa cần điều trị bổ sung bằng hóa chất, qua đó hạn chế được các tác dụng không mong muốn của hóa trị đối với trẻ nhỏ.

Hiện sức khỏe bệnh nhi ổn định, tiếp tục được theo dõi định kỳ và kiểm tra các dấu ấn u nhằm phát hiện sớm nguy cơ tái phát nếu có.

Các bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, u quái sau phúc mạc ở trẻ em là bệnh lý hiếm gặp. Khối u có thể phát triển âm thầm trong thời gian dài và chỉ được phát hiện khi kích thước lớn, gây chèn ép các cơ quan trong ổ bụng. Vì vậy, việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường có ý nghĩa quan trọng trong điều trị và tiên lượng bệnh.

Dấu hiệu cảnh báo khối u ổ bụng ở trẻ nhỏ Phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa Nhi để được thăm khám nếu xuất hiện một hoặc nhiều biểu hiện sau: - Bụng chướng to nhanh hoặc to bất thường. - Sờ thấy khối cứng trong ổ bụng. - Nôn trớ kéo dài, bỏ bú. - Táo bón hoặc rối loạn đại, tiểu tiện. - Trẻ quấy khóc, chậm tăng cân hoặc có biểu hiện đau bụng không rõ nguyên nhân. Việc phát hiện và điều trị sớm giúp tăng khả năng phẫu thuật triệt để, giảm nguy cơ biến chứng và cải thiện tiên lượng cho trẻ.

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