Cảnh báo sai lầm khi dùng thuốc chống đông kháng vitamin K

Các loại thuốc chống đông kháng vitamin K như Warfarin và Acenocoumarol (Sintrom) thường được chỉ định cho người bệnh mang van tim nhân tạo, rung nhĩ, huyết khối tĩnh mạch sâu, thuyên tắc phổi hoặc sau một số can thiệp tim mạch nhằm giảm nguy cơ đột quỵ và các biến cố tắc mạch.

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là quên uống thuốc rồi uống gấp đôi liều vào ngày hôm sau để bù lại.

Theo khuyến cáo của Viện Tim mạch Việt Nam, người bệnh nên uống thuốc vào cùng một thời điểm mỗi ngày để duy trì hiệu quả chống đông ổn định. Nếu lỡ quên thuốc, người bệnh nên uống ngay khi nhớ ra trong ngày. Tuyệt đối không uống gấp đôi liều để bù.

Một sai lầm khác là tự ý giảm liều hoặc ngừng thuốc khi thấy sức khỏe ổn định. Các bác sĩ cảnh báo, việc dừng thuốc không đúng chỉ định có thể khiến cục máu đông hình thành trở lại, làm tăng nguy cơ đột quỵ, tắc mạch hoặc các biến cố tim mạch nguy hiểm.

Uống Vitamin K: Quên thuốc, uống bù gấp đôi hay tự ý ngừng thuốc đều nguy hiểm - Ảnh minh họa BVCC

Lại có bệnh nhân dùng thuốc chống đông kháng vitamin K đã bỏ hoàn toàn các loại rau lá xanh vì chứa vitamin K.

Theo các chuyên gia, đây là quan niệm chưa đúng. Vitamin K trong các loại rau xanh đậm như cải bó xôi, cải xoăn, súp lơ xanh có thể ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là kiêng tuyệt đối mà là duy trì lượng vitamin K ổn định trong khẩu phần ăn hằng ngày để bác sĩ có cơ sở điều chỉnh liều thuốc phù hợp.

Bên cạnh chế độ ăn, nhiều loại thuốc và sản phẩm khác cũng có thể làm thay đổi hiệu quả của thuốc chống đông. Rượu bia, thuốc giảm đau như Aspirin, Ibuprofen, một số thuốc kháng sinh, thuốc Nam, thuốc Bắc và thực phẩm chức năng đều có nguy cơ tương tác. Do đó, người bệnh cần thông báo với bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc hay sản phẩm bổ sung nào.

Không nên kiêng hoàn toàn rau xanh - Ảnh minh họa BSCC

Các chuyên gia cho biết, thuốc chống đông kháng vitamin K có tính cá thể hóa rất cao. Mỗi người bệnh có mức đáp ứng khác nhau nên liều dùng phải được bác sĩ tính toán dựa trên tình trạng bệnh và kết quả xét nghiệm theo dõi.

Vì vậy, người bệnh tuyệt đối không mượn đơn thuốc của người khác, không tự ý thay đổi liều hoặc áp dụng kinh nghiệm điều trị của người quen.

Theo Viện Tim mạch Việt Nam, người bệnh cần thực hiện xét nghiệm đúng lịch hẹn, đặc biệt trong giai đoạn mới bắt đầu điều trị, khi thay đổi liều thuốc, sử dụng thêm thuốc mới hoặc gặp các tình trạng như sốt, nôn, tiêu chảy kéo dài.

Nhận biết sớm dấu hiệu cảnh báo để xử trí kịp thời Theo khuyến cáo của Viện Tim mạch Việt Nam, người bệnh đang sử dụng thuốc chống đông cần đến ngay cơ sở y tế hoặc gọi cấp cứu nếu xuất hiện các dấu hiệu như chảy máu cam hoặc chảy máu chân răng kéo dài; ho ra máu, nôn ra máu; đi ngoài phân đen hoặc có máu; nước tiểu màu đỏ, nâu sẫm hoặc chảy máu âm đạo bất thường. Ngoài ra, các biểu hiện đau đầu dữ dội, lơ mơ, méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó, nhìn mờ có thể là dấu hiệu xuất huyết não hoặc đột quỵ và cần được cấp cứu khẩn cấp. Người bệnh cũng không nên chủ quan nếu bị ngã hoặc va đập vùng đầu, kể cả khi chưa thấy vết thương bên ngoài, bởi nguy cơ chảy máu nội sọ vẫn có thể xảy ra. Những trường hợp xuất hiện vết bầm tím lan nhanh, sưng đau một bên chân, đau ngực hoặc khó thở đột ngột cũng cần được thăm khám ngay. Trước khi nhổ răng, phẫu thuật hoặc thực hiện bất kỳ thủ thuật nào, người bệnh phải thông báo với bác sĩ về việc đang sử dụng thuốc chống đông. Việc ngừng thuốc hoặc chuyển sang thuốc khác chỉ được thực hiện theo chỉ định của bác sĩ tim mạch. Đối với phụ nữ đang mang thai hoặc có kế hoạch mang thai, cần thông báo sớm cho bác sĩ tim mạch và bác sĩ sản khoa để được lựa chọn phác đồ điều trị phù hợp. Khi đi xa, người bệnh nên mang đủ thuốc, thẻ chống đông và duy trì đúng thời điểm uống thuốc mỗi ngày.

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