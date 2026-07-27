Ảnh hưởng của thói quen xem TV đến sức khỏe não bộ

Nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Đại học Nam California (Mỹ) và nhiều đơn vị khác thực hiện đã theo dõi hơn 1.700 người trưởng thành trong suốt gần 24 năm. Kết quả chỉ ra những nam giới thường xuyên xem TV ở độ tuổi trung niên bị thu nhỏ thể tích não tại các vùng dễ tổn thương bởi bệnh Alzheimer. Họ cũng xuất hiện nhiều tổn thương não liên quan đến suy giảm trí nhớ hơn.

Các vùng não liên quan đến tần suất xem TV (trái) và ngồi làm việc (phải). Vùng màu đỏ thể hiện thể tích vỏ não bị thu nhỏ, trong khi vùng màu tím thể hiện thể tích tăng lên. (Ảnh: Feter et al., Alzheimer's Dement., 2026)

Trái ngược với thói quen xem TV, những người dành hầu hết thời gian trong ngày để ngồi làm việc lại sở hữu bộ não khỏe mạnh hơn.

Đáng chú ý, ngay cả khi các nhà nghiên cứu đã tính đến sự khác biệt về mức độ vận động thể chất giữa các nhóm, kết quả vẫn không thay đổi. Việc tập thể dục hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến phát hiện này.

Sự khác biệt rõ rệt giữa nam và nữ cũng khiến giới khoa học bất ngờ. Nhà khoa học sinh học Natan Feter từ Đại học Nam California cho biết, mối liên hệ giữa việc xem TV và những thay đổi trong cấu trúc não ở nam giới mạnh hơn rất nhiều so với nữ giới.

Ảnh: pablo_rodriguez1/Canva

Nguyên nhân có thể do nam và nữ tích lũy thời gian ngồi theo những cách khác nhau. Phụ nữ thường ngắt quãng khoảng thời gian ngồi để làm các công việc khác. Bên cạnh đó, thói quen xem TV của hai giới cũng có sự phản ánh trái ngược. Phụ nữ thích xem các chương trình ngắn, trong khi nam giới lại dành nhiều giờ liền ngồi trên ghế sofa để theo dõi thể thao hoặc xem phim. Sự khác biệt về nội tiết tố và trách nhiệm gia đình cũng có thể đóng một vai trò nhất định.

Bản chất của việc xem TV là một hoạt động thụ động, gần như không đòi hỏi bộ não phải suy nghĩ hay tư duy. Ngược lại, công việc bàn giấy dù đòi hỏi ngồi một chỗ nhưng lại bắt não bộ liên tục lập kế hoạch, đọc hiểu, viết lách và giải quyết vấn đề. Những hoạt động kích thích trí não này giúp gia tăng khả năng chống chọi của não bộ trước quá trình lão hóa.

Dù nghiên cứu vẫn còn một số hạn chế do sử dụng dữ liệu tự báo cáo, việc theo dõi các tình nguyện viên qua gần 20 năm bằng phương pháp chụp cộng hưởng từ (MRI) đã mang lại những bằng chứng vô cùng thuyết phục.