Lần đầu triển khai nút tắc tĩnh mạch, cứu ca xuất huyết dạ dày nguy kịch

Người bệnh nhập viện trong tình trạng nôn ra nhiều máu đỏ tươi, huyết áp tụt còn 91/52 mmHg, biểu hiện mất máu nghiêm trọng.

Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ hemoglobin chỉ còn 57 g/L, báo động nguy cơ sốc mất máu, suy tuần hoàn và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí khẩn cấp.

Nội soi tiêu hóa xác định người bệnh có búi giãn tĩnh mạch dạ dày ở vùng dưới tâm vị. Đây là vị trí khó tiếp cận bằng nội soi, đặc biệt khi búi giãn có kích thước lớn hoặc hệ thống mạch máu nuôi phức tạp, khiến việc cầm máu trở nên khó khăn.

Trước tình trạng nguy kịch, bệnh nhân được chỉ định thực hiện kỹ thuật Plug-Assisted Retrograde Transvenous Obliteration (PARTO).

PARTO là kỹ thuật nút tắc tĩnh mạch ngược dòng có hỗ trợ dụng cụ nút mạch. Thay vì phải phẫu thuật mở, bác sĩ đưa ống thông qua hệ thống tĩnh mạch đến đường dẫn máu của búi giãn, sau đó đặt dụng cụ nút mạch để chặn dòng máu bất thường, làm tắc hoàn toàn búi giãn và kiểm soát tình trạng xuất huyết.

Thủ thuật được thực hiện trên hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) và hoàn thành trong khoảng 20 phút. Hình ảnh kiểm tra sau can thiệp xác nhận búi giãn đã được bít tắc theo kế hoạch, nguồn chảy máu được kiểm soát hiệu quả.

Sau thủ thuật, người bệnh tiếp tục được truyền máu, điều chỉnh tình trạng thiếu máu, đồng thời điều trị phối hợp bệnh xơ gan và tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Tình trạng sức khỏe dần ổn định.

Ê-kíp can thiệp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

TS.BS Nguyễn Ngọc Tráng, Phó Viện trưởng Viện Điện quang chẩn đoán và can thiệp, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, xuất huyết do vỡ giãn tĩnh mạch dạ dày thường diễn biến rất nhanh, lượng máu mất lớn và có nguy cơ tử vong cao nếu không được xử trí kịp thời.

Trong nhiều trường hợp, nội soi gặp khó khăn trong việc tiếp cận hoặc không thể kiểm soát tình trạng chảy máu một cách bền vững.

PARTO là phương pháp ít xâm lấn, đường tiếp cận nhỏ, thời gian thực hiện nhanh và khả năng kiểm soát búi giãn hiệu quả. Kỹ thuật đặc biệt hữu ích trong những trường hợp nội soi khó thực hiện, không kiểm soát được chảy máu hoặc người bệnh có nguy cơ tái xuất huyết cao, hạn chế phải phẫu thuật.

PARTO hiện là kỹ thuật can thiệp chuyên sâu, mới được triển khai tại một số cơ sở y tế do đòi hỏi hệ thống chụp mạch hiện đại, vật tư chuyên dụng cùng đội ngũ bác sĩ Điện quang can thiệp được đào tạo chuyên sâu.

Khi nào người bệnh xơ gan cần cấp cứu ngay? - Nôn ra máu đỏ tươi hoặc máu bầm. - Đi ngoài phân đen như bã cà phê. - Hoa mắt, chóng mặt, vã mồ hôi, mệt lả. - Huyết áp tụt, mạch nhanh, có dấu hiệu ngất hoặc sốc. Người bệnh xơ gan từng có tiền sử giãn tĩnh mạch thực quản - dạ dày cần đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu trên để được cấp cứu kịp thời, tránh nguy cơ mất máu nặng và tử vong.

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