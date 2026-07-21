Bé trai 15 tháng tuổi nguy kịch vì bị ong vò vẽ đốt khoảng 60 nốt trên người

Ngày 21/7, đại diện Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc của bệnh viện vừa điều trị thành công cho bệnh nhi N.X.L. (15 tháng tuổi, trú tại xã Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) trong tình trạng nguy kịch do bị ong vò vẽ đốt với số lượng lớn.

Theo người nhà, sự việc xảy ra khi bé cùng hai anh trai đi chơi thì bất ngờ gặp đàn ong vò vẽ. Trong lúc bỏ chạy, bé L. bị ong tấn công dữ dội với khoảng 60 vết đốt trên khắp cơ thể, trong khi người anh 3 tuổi chỉ bị đốt ba nốt. Ngay sau đó, gia đình đưa hai cháu đến Trung tâm Y tế Tân Sơn cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ tiến hành truyền dịch, giảm đau, sử dụng thuốc chống viêm và kháng sinh.

Cứu sống bé trai 15 tháng tuổi bị ong vò vẽ đốt 60 nốt, suy đa cơ quan

Tuy nhiên, sau khoảng 14 giờ điều trị, tình trạng của bé L. diễn biến nhanh theo chiều hướng xấu với biểu hiện tổn thương thận cấp, suy hô hấp và tổn thương gan, buộc phải chuyển tuyến lên Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.

Khi nhập viện, bệnh nhi sốt cao liên tục, phải thở oxy, cơ thể có nhiều vết ong đốt với vùng hoại tử ở trung tâm. Khu vực mặt, cổ và nửa thân trên sưng nề rõ rệt. Trẻ mệt nhiều, quấy khóc liên tục và lượng nước tiểu giảm đáng kể. Kết quả thăm khám và xét nghiệm cho thấy bệnh nhi bị suy đa cơ quan gồm suy thận cấp, suy gan, tiêu cơ vân cấp với chỉ số men cơ tăng hơn 1.000 lần so với bình thường.

Bên cạnh đó, trẻ xuất hiện sốc nhiễm độc với biểu hiện mạch nhanh, huyết áp tụt, nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Trước diễn biến đặc biệt nghiêm trọng, ê-kíp điều trị đã khẩn trương triển khai các biện pháp hồi sức tích cực. Bệnh nhi được đặt nội khí quản, thở máy, đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm, theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn và sử dụng thuốc vận mạch để duy trì tuần hoàn.

Đồng thời, các bác sĩ chỉ định kháng sinh, truyền dịch, điều chỉnh rối loạn điện giải, cân bằng kiềm toan và thực hiện lọc máu liên tục nhằm loại bỏ độc tố, hỗ trợ chức năng các cơ quan bị tổn thương.

Bệnh nhi điều trị khỏi và ra viện.

Sau một ngày lọc máu liên tục, tình trạng của trẻ bắt đầu cải thiện rõ rệt. Chức năng gan, thận và các chỉ số sinh tồn dần ổn định. Đến ngày 11/7, bệnh nhi được rút ống nội khí quản. Sau khi cai máy thở, trẻ tỉnh táo, tự thở tốt, ăn uống bình thường và tiếp tục được theo dõi điều trị. Đến nay, sức khỏe bệnh nhi đã ổn định, chức năng các cơ quan hồi phục tốt và được xuất viện.

Theo BSNT Nguyễn Võ Lộc, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, ong vò vẽ là loài côn trùng có nọc độc rất mạnh. Trong trường hợp bị đốt với số lượng lớn, độc tố có thể gây tan máu, tiêu cơ vân, tổn thương gan, suy thận cấp, rối loạn đông máu, sốc phản vệ và suy đa cơ quan. Nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời, người bệnh có thể tử vong.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi bị ong đốt, cần nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi khu vực có ong để tránh tiếp tục bị tấn công. Người bị đốt nên hạn chế vận động nhằm giảm tốc độ lan truyền của nọc độc trong cơ thể. Nếu còn ngòi ong trên da, cần xử lý đúng cách, sau đó vệ sinh sạch vùng bị đốt và nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế.

Đặc biệt, những trường hợp bị đốt nhiều nốt hoặc xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, sưng phù toàn thân, sốt cao, đau nhiều, tiểu ít, nước tiểu sẫm màu hoặc rối loạn ý thức cần được cấp cứu ngay. Đây đều là những biểu hiện cảnh báo ngộ độc nặng hoặc tổn thương đa cơ quan. Đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi và người mắc bệnh nền, việc theo dõi tại cơ sở y tế là hết sức cần thiết, bởi các biến chứng do nọc ong có thể xuất hiện muộn sau nhiều giờ, thậm chí từ một đến hai ngày sau khi bị đốt.

Theo các bác sĩ, phát hiện sớm, theo dõi sát và điều trị tích cực là yếu tố quyết định giúp nâng cao cơ hội cứu sống người bệnh, đồng thời hạn chế tối đa các biến chứng và di chứng lâu dài.



>>> Mời độc giả xem thêm video: Cán bộ công an dũng cảm cứu hai người dưới hồ công viên Văn Lang, Phú Thọ.