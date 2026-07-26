Hai mẹ con sản phụ bị suy hô hấp, nhiễm trùng máu nguy kịch

Ngày 25/7, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa cứu sống 2 mẹ con sản phụ 19 tuổi bị suy hô hấp, nhiễm trùng máu nguy kịch.

Trước đó, sản phụ T.T.S. (19 tuổi, xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa) mang thai 35 tuần xuất hiện các triệu chứng ho, sốt, mệt mỏi… nên được người nhà chuyển đến Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa.

Tại đây, chị S. sốt cao 40°C, khó thở, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của cả mẹ và thai nhi. Các bác sĩ khẩn trương tiến hành hồi sức tích cực với mong muốn kiểm soát tình trạng bệnh, kéo dài thêm thời gian thai kỳ để tăng cơ hội phát triển cho thai nhi.

Bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVĐK Thanh Hoá

Ngay sau đó, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa hội chẩn với các bác sĩ Khoa Bệnh nhiệt đới và Khoa Hồi sức tích cực I - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, đồng thời chuyển người bệnh đến Trung tâm Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Tại Trung tâm cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận sản phụ có tình trạng suy hô hấp tiến triển nhanh, khó thở tăng, ý thức lơ mơ, nguy cơ hôn mê và tử vong rất cao nếu không được can thiệp kịp thời.

Qua hội chẩn, các chuyên gia xác định sản phụ mắc viêm phổi tiến triển nhanh kèm nhiễm trùng máu, nguy cơ rất cao tiến triển thành sốc nhiễm trùng và suy đa cơ quan. Trước tình huống khẩn cấp, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cấp cứu lấy thai kết hợp cắt tử cung bán phần nhằm ưu tiên cứu sống cả mẹ và thai nhi.

Sau phẫu thuật, bé sơ sinh được đón chào an toàn khi thai được 36 tuần 3 ngày, còn sản phụ được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực I - Chống độc để tiếp tục hồi sức hô hấp, kiểm soát nhiễm trùng và điều trị tích cực theo phác đồ.

Hiện, cả mẹ và bé đều khỏe mạnh, đủ điều kiện xuất viện trong những ngày tới.