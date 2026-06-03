Thông tin mới vụ ngộ độc thực phẩm do ăn bọ xít ở Thanh Hoá

Ngày 3/6, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc (Thanh Hoá) cho biết, ngày 29/5, bệnh viện tiếp nhận 5 bệnh nhân nghi ngộ độc do ăn bọ xít. Sau khi thăm khám, bệnh viện đã chuyển 3 ca nặng gồm: P.Đ.T., H.V.N. và H.T.Q. xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa điều trị.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, 3 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bọ xít được đưa vào Khoa Hồi sức tích cực 1 – Chống độc trong tình trạng mệt nhiều, đau bụng, nôn, tiêu chảy; một số trường hợp xuất hiện khó thở, đau tức ngực.

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ ghi nhận nhiều dấu hiệu điển hình của ngộ độc độc tố côn trùng như rối loạn chức năng thần kinh, tổn thương gan, rối loạn tiêu hóa, đặc biệt là tình trạng tổn thương cơ nặng, tiêu cơ vân cấp với nguy cơ tiến triển thành suy đa tạng.

Nhờ được hồi sức tích cực và điều trị kịp thời, cả 3 bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy kịch. Hiện huyết động ổn định, các biểu hiện thần kinh, triệu chứng tiêu hóa và tổn thương cơ đều cải thiện rõ rệt, sức khỏe đang tiếp tục hồi phục tốt.

Nhiều người dân bị ngộ độc thực phẩm do ăn bọ xít.

Như Báo Tri thức và Cuộc sống đưa tin, chiều 27/5, một nhóm người ở bản Sa Lắng, xã Phú Xuân (Thanh Hóa) bắt được khoảng 0,3 kg bọ xít trên cây cà dại ven sông Mã rồi mang về nhà chế biến món ăn.

Tối cùng ngày, có 6 người gồm: ông P.B.T. (60 tuổi), anh H.Đ.T. (42 tuổi), anh H.V.N. (43 tuổi), anh P.Đ.T. (43 tuổi), chị H.T.Q. (36 tuổi) và chị C.T.L. (37 tuổi) cùng tham gia ăn. Trong bữa ăn, ngoài món bọ xít còn có thịt heo rang, canh cá suối nấu cà chua bi, canh rau bí tự trồng và rượu.

Đến sáng 28/5, ông P.B.T. xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, đau đầu, đau vai gáy, đau lưng. Trưa cùng ngày, người thân đưa ông T. xuống Bệnh viện Đa khoa Quan Hóa cấp cứu.

Từ sáng đến chiều 29/5, những người cùng ăn bọ xít gồm anh H.Đ.T., anh H.V.N., anh P.Đ.T., chị H.T.Q. và chị C.T.L. đều có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, đau đầu, đau vai gáy, đau lưng tương tự ông P.B.T., nên cũng được người thân đưa xuống Bệnh viện Đa khoa Quan Hóa để cấp cứu.

Sau đó, tất cả các bệnh nhân bị ngộ độc nghi do ăn bọ xít được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều trị, theo dõi.