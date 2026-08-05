Lồi mắt, chảy máu cam kéo dài, trẻ 14 tuổi bị u mũi xoang nguy hiểm

Từ một biểu hiện tưởng chừng chỉ là tật khúc xạ thông thường, nam sinh 14 tuổi đã phải đối mặt với khối u hiếm gặp phát triển nhanh, xâm lấn nhiều cấu trúc quan trọng ở nền sọ. Trường hợp này là lời cảnh báo về nguy cơ bỏ sót các dấu hiệu bất thường vùng đầu - mặt - cổ ở trẻ em và thanh thiếu niên.

Tưởng lồi mắt cận thị ai ngờ u xâm lấn nền sọ đe dọa mù vĩnh viễn

Bệnh nhân N.T.M. (14 tuổi, trú tại phường Nguyễn Trãi, TP Hải Phòng) vừa được các bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương phẫu thuật thành công, loại bỏ khối u tế bào khổng lồ vùng mũi xoang đã xâm lấn nghiêm trọng vào ổ mắt, động mạch cảnh và xoang hang.

Hình ảnh khối u xâm lấn trên phim chụp.

Theo khai thác bệnh sử, từ tháng 11/2025, bệnh nhi xuất hiện tình trạng lồi mắt trái. Tuy nhiên, gia đình cho rằng đây chỉ là biểu hiện của các tật khúc xạ như cận thị hoặc loạn thị nên không đưa trẻ đi khám chuyên khoa.

Đến khoảng tháng 3-4/2026, trẻ bắt đầu bị chảy máu cam. Người nhà tiếp tục nghĩ đây là hiện tượng "nóng trong" hoặc do áp lực ôn thi vào lớp 10. Chỉ khi tình trạng chảy máu xảy ra thường xuyên hơn, lượng máu nhiều hơn, gia đình mới đưa trẻ đến cơ sở y tế địa phương kiểm tra và phát hiện có khối u.

Tuy nhiên, do đang trong giai đoạn chuẩn bị kỳ thi vào lớp 10, gia đình đã xin hoãn việc can thiệp điều trị.

Chỉ trong thời gian ngắn sau đó, khối u phát triển nhanh, chèn ép khiến mắt trái lồi rõ, buộc bệnh nhi phải chuyển cấp cứu lên Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương.

Khối u khổng lồ xâm lấn nền sọ trên phim chụp - Ảnh BSCC

Phát hiện sớm giúp giảm nguy cơ biến chứng và tái phát

BSNT Nguyễn Toàn Thắng, Khoa Ung bướu, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, cho biết, thời điểm nhập viện, bệnh nhi có nhiều triệu chứng rõ rệt như lồi mắt trái kèm song thị (nhìn đôi), chảy máu mũi, ngạt mũi và tê bì vùng mặt.

Kết quả thăm khám và chẩn đoán xác định bệnh nhi mắc u tế bào khổng lồ vùng mũi xoang - một dạng u rất hiếm gặp ở vùng đầu - mặt - cổ, chỉ chiếm dưới 2% tổng số ca bệnh.

Mặc dù đa số trường hợp có bản chất lành tính, loại u này lại có đặc điểm xâm lấn tại chỗ rất mạnh. Do phát hiện muộn, khối u của bệnh nhi đã phát triển với kích thước lớn, chèn ép trực tiếp vào ổ mắt, đồng thời xâm lấn sâu đến động mạch cảnh và xoang hang - những cấu trúc giải phẫu đặc biệt quan trọng ở nền sọ.

Theo các bác sĩ, nếu không được phẫu thuật kịp thời, khối u có thể tiếp tục chèn ép dây thần kinh thị giác, gây mất thị lực vĩnh viễn. Nguy hiểm hơn, khi tổn thương xâm lấn hoặc làm vỡ động mạch cảnh, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ đe dọa tính mạng.

BSNT Nguyễn Toàn Thắng cho biết: "Do khối u tế bào khổng lồ không đáp ứng với hóa trị hay xạ trị, phẫu thuật là phương pháp điều trị tối ưu. Quá trình phẫu thuật đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối khi bác sĩ phải tỉ mỉ bóc tách khối u khỏi các khu vực nhạy cảm như nền sọ, ổ mắt và động mạch cảnh".

Sau ca mổ, các bác sĩ đã giải phóng hoàn toàn khối u, đồng thời bảo tồn được các cấu trúc quan trọng quanh nền sọ và ổ mắt.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Sau một tuần phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhi ổn định. Áp lực tại hốc mắt giảm rõ rệt, chức năng thị giác phục hồi tốt, vết mổ khô, đảm bảo tính thẩm mỹ khuôn mặt và trẻ đã có thể sinh hoạt bình thường.

Tuy nhiên, theo các bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, u tế bào khổng lồ vùng mũi xoang có nguy cơ tái phát khá cao, với tỷ lệ dao động từ 20-50%. Vì vậy, bệnh nhi tiếp tục được theo dõi định kỳ chặt chẽ để phát hiện sớm nếu bệnh tái phát.

BSNT Nguyễn Toàn Thắng khuyến cáo, nhiều bệnh lý vùng mũi xoang và nền sọ có biểu hiện ban đầu khá mờ nhạt nên dễ bị nhầm với các bệnh lý thông thường về mắt hoặc tai mũi họng. Việc chủ quan hoặc trì hoãn thăm khám có thể khiến khối u phát triển nhanh, xâm lấn các cơ quan lân cận, làm tăng mức độ phức tạp của điều trị và nguy cơ để lại di chứng.

Việc phát hiện sớm các bất thường vùng đầu - mặt - cổ giúp tăng hiệu quả điều trị, giảm nguy cơ khối u xâm lấn các cấu trúc quan trọng như ổ mắt, nền sọ, động mạch cảnh và hạn chế các biến chứng nặng nề, thậm chí đe dọa tính mạng.

Những dấu hiệu không nên bỏ qua - Lồi một bên mắt hoặc hai mắt không rõ nguyên nhân. - Chảy máu mũi tái diễn nhiều lần. - Ngạt mũi kéo dài, điều trị không cải thiện. - Song thị (nhìn đôi), giảm thị lực. - Tê bì vùng mặt hoặc đau vùng mặt kéo dài.

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