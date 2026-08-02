Ổ áp xe vùng mang tai hé lộ bệnh Whitmore, bác sĩ cảnh báo đừng chủ quan

Một người đàn ông 60 tuổi được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp nhận trong tình trạng sưng đau vùng mang tai phải kéo dài, sốt và khối sưng ngày càng lớn sau nhiều ngày tự mua thuốc điều trị tại nhà nhưng không cải thiện.

Theo người bệnh, khoảng một tuần trước khi nhập viện, vùng mang tai phải xuất hiện khối sưng nhỏ, đau âm ỉ. Nghĩ chỉ là tình trạng viêm thông thường, người bệnh tự dùng thuốc. Tuy nhiên, khối sưng không giảm mà tiếp tục to lên, đau nhiều hơn, kèm sốt nên mới đến bệnh viện thăm khám.

Tại Khoa Răng Hàm Mặt, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị viêm tấy lan tỏa vùng mang tai phải do áp xe tuyến nước bọt. Ổ áp xe đã tiến triển nặng, tiềm ẩn nguy cơ lan rộng và gây nhiều biến chứng nếu không được xử trí kịp thời.

Người bệnh được chỉ định phẫu thuật trích rạch dẫn lưu ổ áp xe. Đồng thời, mẫu dịch mủ được gửi đến Khoa Vi sinh để nuôi cấy, xác định tác nhân gây bệnh và làm kháng sinh đồ nhằm lựa chọn phác đồ điều trị phù hợp.

Vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, tác nhân gây bệnh Whitmore - Ảnh BVCC

Kết quả nuôi cấy vi sinh xác định người bệnh nhiễm Burkholderia pseudomallei, tác nhân gây bệnh Whitmore (Melioidosis). Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể gây nhiễm khuẩn huyết, tổn thương nhiều cơ quan và có tỷ lệ tử vong cao nếu không được chẩn đoán, điều trị đúng.

Sau khi có kết quả xét nghiệm, người bệnh được chuyển đến Khoa Bệnh Nhiệt đới để điều trị bằng kháng sinh theo kháng sinh đồ kết hợp chăm sóc, theo dõi sát. Hiện người bệnh đã hết sốt, vùng áp xe giảm sưng rõ rệt và đáp ứng tốt với phác đồ điều trị.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

ThS.BS Phùng Thị Hương, khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ cho biết, Whitmore là bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra rất nguy hiểm thường được gọi với cái tên “vi khuẩn ăn thịt người”.

Vi khuẩn tồn tại tự nhiên trong đất, bùn và nguồn nước bề mặt bị ô nhiễm, lưu hành chủ yếu tại các vùng nhiệt đới, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á và Bắc Australia.

Con đường lây nhiễm thường gặp là vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể qua các vết trầy xước trên da khi tiếp xúc với đất hoặc nước bẩn, hoặc qua đường hô hấp khi hít phải bụi, giọt nước chứa vi khuẩn.

Điểm đáng lo ngại là bệnh có biểu hiện rất đa dạng. Người bệnh có thể chỉ xuất hiện các ổ áp xe khu trú ở da, mô mềm hoặc tuyến nước bọt, nhưng cũng có thể tiến triển thành viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết hay tổn thương đa cơ quan.

Do triệu chứng ban đầu không đặc hiệu, Whitmore dễ bị nhầm với các bệnh nhiễm khuẩn thông thường. Nếu chỉ điều trị triệu chứng hoặc tự ý dùng thuốc kéo dài, bệnh có thể tiến triển nặng trước khi được phát hiện.

ThS.BS Phùng Thị Hương khuyến cáo, người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu như sưng, nóng, đỏ, đau kéo dài, đặc biệt nếu khối sưng ngày càng to, kèm sốt hoặc chảy mủ.

Việc tự mua thuốc điều trị trong thời gian dài có thể làm che lấp triệu chứng, khiến bệnh diễn biến phức tạp hơn và làm chậm thời điểm chẩn đoán chính xác.

Khi có các biểu hiện nghi ngờ nhiễm trùng kéo dài hoặc xuất hiện các ổ áp xe bất thường, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám. Tại đây, bác sĩ sẽ chỉ định các xét nghiệm cần thiết nhằm xác định đúng tác nhân gây bệnh và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.

Theo chuyên gia, phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác bằng xét nghiệm vi sinh kết hợp điều trị theo kháng sinh đồ là yếu tố quyết định giúp nâng cao hiệu quả điều trị bệnh Whitmore, hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn huyết, tổn thương đa cơ quan cũng như giảm tỷ lệ tử vong.

Những dấu hiệu không nên bỏ qua của bệnh Whitmore - Sưng, nóng, đỏ, đau kéo dài tại một vùng trên cơ thể. - Xuất hiện ổ áp xe ngày càng lớn hoặc chảy mủ. - Sốt kéo dài kèm biểu hiện nhiễm trùng. - Tự dùng thuốc nhiều ngày nhưng triệu chứng không cải thiện. - Có tiền sử tiếp xúc với đất, bùn, nước bẩn, đặc biệt qua các vết thương hở.

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