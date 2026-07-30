Đau vai kéo dài, thiếu niên 14 tuổi phát hiện ung thư xương

Bệnh nhi Đ.T.L. bắt đầu xuất hiện đau âm ỉ vùng vai phải từ tháng 12/2025. Ban đầu, gia đình cho rằng đây chỉ là cơn đau do chơi thể thao hoặc đau tăng trưởng ở tuổi dậy thì. Tuy nhiên, khi vùng vai xuất hiện khối sưng nhẹ, cơn đau tăng nhiều về đêm kèm sốt nhẹ, bệnh nhi được đưa đến Bệnh viện K thăm khám.

Kết quả sinh thiết xác định bệnh nhi mắc sarcoma xương (ung thư xương ác tính). Các phương tiện chẩn đoán hình ảnh cho thấy khối u lớn nằm ở đầu trên xương cánh tay phải, phát triển trong ống tủy, phá hủy vỏ xương và xâm lấn mô mềm quanh khớp vai.

Tổn thương trên phim chụp - Ảnh BVCC

Sau hội chẩn liên chuyên khoa, bệnh nhi được chẩn đoán ung thư đầu trên xương cánh tay phải giai đoạn 2B và chuyển sang Khoa Nhi điều trị hóa chất tiền phẫu theo phác đồ MAP - phác đồ điều trị nền tảng đối với sarcoma xương.

Sau các đợt hóa trị, triệu chứng đau giảm rõ rệt nhưng khối u vẫn cần được phẫu thuật triệt căn nhằm giảm nguy cơ tái phát và di căn.

Thách thức lớn nhất của ca bệnh là khối u đã xâm lấn vùng đầu trên xương cánh tay, buộc phải cắt bỏ một phần hệ thống cơ chóp xoay - nhóm cơ đóng vai trò quan trọng trong vận động khớp vai.

Ê-kíp phẫu thuật đã lựa chọn phương pháp cắt đoạn đầu trên xương cánh tay kết hợp thay khớp vai đảo ngược - một kỹ thuật chuyên sâu trong chấn thương chỉnh hình và phẫu thuật ung thư xương.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

ThS.BSNT Hoàng Lê Minh, Phó Trưởng khoa Xương - Phần mềm, Bệnh viện K cho biết: "Thay khớp vai đảo ngược là một phẫu thuật có kỹ thuật phức tạp của chấn thương chỉnh hình và ung thư xương. Khác với khớp vai tự nhiên, vị trí chỏm cầu và ổ chảo sẽ được đảo ngược cho nhau. Thiết kế này giúp chuyển dịch tâm quay của khớp, cho phép cơ Delta - nhóm cơ vai còn nguyên vẹn - thay thế hoàn toàn vai trò của nhóm cơ chóp xoay bị tổn thương để nâng cánh tay.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 2 giờ 30 phút. Ê-kíp đã cắt bỏ hoàn toàn đoạn đầu trên xương cánh tay chứa khối u với diện cắt an toàn, đồng thời đặt hệ thống khớp vai đảo ngược đúng vị trí.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi được tập phục hồi chức năng cánh tay và tiếp tục điều trị hóa chất theo phác đồ.

Theo các bác sĩ, nhờ khớp vai đảo ngược, bệnh nhi có thể chủ động nâng tay, giơ tay và thực hiện các hoạt động sinh hoạt cơ bản hằng ngày dù nhóm cơ chóp xoay đã bị cắt bỏ.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư xương không nên bỏ qua - Đau xương kéo dài, đặc biệt đau nhiều về đêm. - Xuất hiện khối sưng hoặc biến dạng vùng xương. - Đau tăng dần, không cải thiện sau nghỉ ngơi hoặc dùng thuốc thông thường. - Hạn chế vận động khớp. - Có thể kèm sốt nhẹ hoặc mệt mỏi kéo dài.

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