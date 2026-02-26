Ung thư cổ xưa nhất ghi nhận từ 1,7 triệu năm trước trong loài người cổ đại

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 - năm 2026 sẽ được tổ chức với quy mô lớn. Các chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật được trưng bày kết hợp.
Cuộc đàm phán hạt nhân tiếp theo giữa Mỹ và Iran diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, vào ngày 26/2.
Honda Việt Nam (HVN) chính thức áp dụng giá bán lẻ đề xuất mới cho mẫu xe HR-V phiên bản e:HEV RS mới tại thị trường Việt Nam, mức giảm tới 34 triệu đồng.
Spotify và Liquid Death vừa ra mắt một sản phẩm có thể được xem là độc đáo nhất trong năm: một chiếc loa có hình dạng giống như một bình tro cốt.
Dây chuyền sản xuất tên lửa Flamingo của Ukraine bị phá hủy, làm giảm khả năng tấn công tầm xa, ảnh hưởng đến chiến lược quân sự của Kiev.
Mới đây, mẫu xe Triumph Scrambler 400 XC phiên bản 2026 chính thức được bán ra tại thị trường Malaysia. Xe có giá 34.200 ringgit (khoảng 230 triệu đồng).
Nổi tiếng với các ngôi nhà sặc sỡ, đường đi bộ tuyệt đẹp và ẩm thực đậm đà, khu vực này đang đối mặt với thách thức du lịch đại trà.
Denza Z9 GT nâng cấp sẽ mở bán trong tháng 3/2026 với màu Xanh Fjord mới, cảm biến LiDAR đặt trên nóc, bản thuần điện có tầm hoạt động tối đa đến 1.036 km.
Giới chức Peru cho biết thi thể người cha và con trai của ông thiệt mạng trong trận lở đất do mưa lớn ở miền nam nước này đã được tìm thấy.
Chuyên gia Wang Xingxing thừa nhận robot Trung Quốc mới đạt trình độ tương đương trẻ em 10 tuổi, dù gây ấn tượng mạnh trên sân khấu Gala Tết Nguyên đán.