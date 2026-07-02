Tự nặn mụn, thanh niên 26 tuổi nhiễm khuẩn huyết, phải làm hậu môn nhân tạo

Khoảng một năm trước, anh P.T.H. (26 tuổi, Hải Phòng) phát hiện 1-2 nốt mụn nhỏ ở vùng cạnh hậu môn bên phải, thỉnh thoảng sưng tấy kèm sốt nhẹ. Cho rằng đây chỉ là mụn thông thường, anh tự nặn tại nhà và mua kháng sinh để uống.

Sau khi cơn sốt giảm và lượng mủ ít đi, anh nghĩ bệnh đã khỏi. Tuy nhiên, các nốt nhọt không biến mất mà tiếp tục âm thầm lan rộng sang hai bên mông. Chỉ đến khi mủ chảy liên tục, đau dữ dội và sốt cao kéo dài, bệnh nhân mới đến cơ sở y tế.

Tại bệnh viện tuyến dưới, bệnh nhân được chích rạch các ổ áp xe. Kết quả cấy mủ ban đầu phát hiện vi khuẩn tụ cầu đa kháng thuốc. Do tình trạng diễn biến phức tạp, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị chuyên sâu.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BSCKII Nguyễn Chiến Quyết, Khoa Ngoại Tổng hợp, Tiết niệu và Nam học cho biết, khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng nhiễm trùng nặng. Hai bên mông xuất hiện rất nhiều lỗ rò từ các khối áp xe đã vỡ, liên tục chảy dịch đục.

Bệnh nhân được chẩn đoán xác định áp xe vùng tầng sinh môn, rò hậu môn phức tạp và nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng đa kháng.

Sau 10 ngày điều trị bằng phác đồ kháng sinh tích cực, tình trạng sốt và nhiễm khuẩn huyết tạm thời được kiểm soát. Tuy nhiên, vùng mông và tầng sinh môn vẫn còn nhiều ổ áp xe nhỏ do hệ thống đường rò hậu môn phức tạp.

BSCKII Nguyễn Chiến Quyết cho biết, do tình trạng nhiễm khuẩn và rò hậu môn rất phức tạp với nhiều đường rò và các ổ áp xe vùng tầng sinh môn, các bác sĩ phải phẫu thuật chích rạch làm sạch các ổ áp xe, cắt các đường rò và làm hậu môn nhân tạo cho bệnh nhân. Việc này nhằm giữ cho vùng tầng sinh môn và đường rò hậu môn hoàn toàn sạch sẽ, không bị lây nhiễm thêm vi khuẩn từ phân, tạo điều kiện cho quá trình liền vết mổ.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Kết quả cấy vi sinh ở các thời điểm khác nhau cho thấy bệnh nhân đồng thời nhiễm nhiều loại vi khuẩn, buộc các bác sĩ phải theo dõi sát và điều chỉnh phác đồ kháng sinh phù hợp.

Hiện sau gần hai tuần phẫu thuật, các tổ chức hạt ở vùng mông và tầng sinh môn phát triển tốt, tình trạng nhiễm trùng cải thiện rõ rệt. Dự kiến sau khoảng 3 tháng, khi tổn thương lành hoàn toàn và tình trạng nhiễm khuẩn được kiểm soát, bệnh nhân sẽ được phẫu thuật nối lại hậu môn.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự nặn, chích, hút hoặc bôi, đắp các loại lá hay thuốc không rõ nguồn gốc lên các nốt mụn nhọt, đặc biệt ở vùng quanh hậu môn và tầng sinh môn.

Những nốt nhọt ở khu vực này có thể là dấu hiệu ban đầu của bệnh lý rò hậu môn. Đây cũng là vùng có nguy cơ nhiễm khuẩn cao. Việc tự ý nặn nhọt có thể làm phá vỡ hàng rào bảo vệ của da, tạo điều kiện để vi khuẩn xâm nhập sâu vào mô và máu, gây áp xe lan rộng, nhiễm khuẩn huyết và nhiều biến chứng nguy hiểm.

Khi xuất hiện các biểu hiện như mụn nhọt quanh hậu môn kéo dài, sưng đau, chảy mủ, sốt hoặc tổn thương tái phát nhiều lần, người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị sớm.

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