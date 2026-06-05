Phát hiện ung thư da từ mụn nhỏ trên mũi

Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí tiếp nhận bệnh nhân đến khám với khối u kích thước nhỏ ở vùng cánh mũi. Theo người bệnh, tổn thương xuất hiện khoảng 3 tháng trước, phát triển chậm, không đau nhức, không chảy máu và gần như không ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Lý do chính khiến người bệnh đi khám là lo ngại về yếu tố thẩm mỹ.

Xét nghiệm giải phẫu bệnh xác định đây là một trường hợp ung thư da vùng mũi. Người bệnh được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u. Sau điều trị, người bệnh được hướng dẫn tái khám định kỳ để theo dõi diễn biến sức khỏe và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp nếu cần thiết.

Theo ThS.BS Lê Thu Trang, Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, hầu hết ung thư da phát triển chậm và không gây triệu chứng, biểu hiện đầu tiên có thể là xây xát hoặc chảy máu do những sang chấn rất nhỏ. Nhiều trường hợp ung thư da vùng mặt, mũi có biểu hiện ban đầu không rõ ràng, dễ nhầm lẫn với mụn, u lành tính hoặc tổn thương da thông thường.

Hiện nay, phẫu thuật cắt bỏ rộng tổn thương vẫn là phương pháp điều trị hiệu quả nhất, đồng thời giúp giảm nguy cơ tái phát.

Mặc dù đa số ung thư da phát triển chậm và ít di căn, bệnh vẫn có thể gây hậu quả đáng kể nếu phát hiện muộn. Các khối u có khả năng xâm lấn tổ chức xung quanh, ảnh hưởng đến thẩm mỹ, làm rối loạn chức năng và gây biến dạng các cấu trúc lân cận, đặc biệt tại những vị trí quan trọng như mũi, mắt hoặc vùng mặt.

Phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Các bác sĩ nhấn mạnh, việc phát hiện sớm có ý nghĩa quan trọng trong điều trị ung thư da. Khi tổn thương được phát hiện ở giai đoạn đầu, việc phẫu thuật thường ít xâm lấn hơn, giúp bảo tồn cấu trúc giải phẫu, nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện khả năng phục hồi thẩm mỹ cho người bệnh.

Người dân cần đặc biệt lưu ý những tổn thương da có dấu hiệu bất thường như khối u tồn tại kéo dài không khỏi, tái phát nhiều lần, tăng kích thước nhanh, có ranh giới không rõ, màu sắc thay đổi bất thường hoặc xuất hiện tình trạng loét.

Ngoài ra, các biểu hiện như dễ chảy máu, đóng vảy kéo dài, ngứa hoặc đau tại vị trí tổn thương cũng là những dấu hiệu cảnh báo cần được thăm khám chuyên khoa sớm.

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(Nguồn: Nhân Dân)

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