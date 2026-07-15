Hai thanh niên quê Sơn La tử vong trong ô tô ở Phú Thọ

Chiều 15/7, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, lãnh đạo Công an xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện vụ hai người tử vong trong một ô tô.

Hiện trường vụ việc.

Theo vị lãnh đạo này, khoảng 16h00 cùng ngày, người dân phát hiện hai nam thanh niên tử vong bên trong một ô tô tại khu vực ngã ba Khuân, thuộc xã Sơn Hùng cũ.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an cùng các đơn vị nghiệp vụ và đại diện Viện KSND đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định hai nạn nhân đều quê tỉnh Sơn La.

Nguyên nhân vụ việc cũng như việc hai nạn nhân có mặt tại khu vực này đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

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