Mưa lớn gây sạt lở nhiều nơi ở miền núi phía Bắc

Mưa to, cảnh báo nguy cơ lũ quét

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua (8/7) và sáng nay (9/7), khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ, tỉnh Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Một số điểm ghi nhận lượng mưa (tính từ 19h ngày 8/7 đến 8h ngày 9/7) có nơi trên 140mm, như: Trạm An Phú (Lào Cai) 184.2mm; trạm Mường Giòn (Sơn La) 162.2mm; trạm Mường Mùn (Điện Biên) 147.4mm; Trạm Cô Tô (Quảng Ninh) là 182mm.

Mưa lớn gây sạt lở trên Quốc lộ 6 địa bàn tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Điện Biên Online).

Theo Cơ quan khí tượng, từ ngày 9/7 đến hết ngày 10/7, khu vực vùng núi, Trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50 -100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn >100mm/3h…

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, từ đêm 10/7, mưa lớn ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Trong 6h tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại Phú Thọ (Bằng Luân; Bản Nguyên, Bình Phú, Chân Mộng, Chí Đám, Đại Đình, Đạo Trù, Đoan Hùng, Đông Thành, Hải Lựu, Hợp Lý, Hy Cương, Liên Hòa, P. Nông Trang, P. Thanh Miếu, P. Vân Phú, P. Việt Trì, Phù Ninh, Quảng Yên, Sơn Đông, Sông Lô, Tam Dương Bắc, Tam Sơn, Tây Cốc, Thái Hòa, Thanh Ba, Trạm Thản, Yên Kỳ), Quảng Ninh (Đặc khu Cô Tô, P. Cẩm Phả, P. Cao Xanh, P. Hà Lầm, P. Hạ Long, P. Hà Tu, P. Hoành Bồ, P. Hồng Gai, P. Mông Dương, P. Quang Hanh, Thống Nhất), Điện Biên (Chiềng Sinh, Na Pang, Mường Mùn, Pú Nhung), Lào Cai (Mường Lai, Phúc Lợi, Tân Lĩnh)…

Sạt lở, ngập lụt nhiều điểm ở miền núi phía Bắc

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong đêm 8/7 và rạng sáng 9/7, nhiều điểm giao thông trên các tuyến Quốc lộ 6 và Quốc lộ 12 qua địa bàn tỉnh Điện Biên đã bị sạt lở đất, cây đổ, ách tắc.

Thống kê sơ bộ đến sáng 9/7, trên Quốc lộ 6 có 5 điểm ách tắc do sạt lở tại các khu vực km413, km436, km463 và km465; Quốc lộ 12, đoạn từ Mường Lay đến Na Sang, có 3 điểm ách tắc tại km119, km121 và km135.

Công an xã Na Sang (Điện Biên) xuyên đêm hỗ trợ nhân dân, dọn dẹp đường do mưa lớn gây sạt lở.

Tại Sơn La, mưa lớn cũng khiến một số điểm trên Quốc lộ 279D bị sạt sụt, đất đá tràn xuống mặt đường gây ách tắc giao thông.

Đặc biệt, tại vị trí Km89+900 trên Quốc lộ 279D, thuộc địa phận xã Mường Bú (tỉnh Sơn La), một tảng đá lớn bất ngờ lăn xuống đường, va trúng một xe ô tô con đang di chuyển qua khu vực này, khiến chiếc xe bị hư hỏng nặng, biến dạng phần đầu xe do đá đè trúng. Vụ việc khiến 1 người bị thương.

Hiện trường vụ đá lăn xuống đường khiến chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng, 1 người bị thương.

Báo cáo nhanh của tỉnh Sơn La cho thấy, đến thời điểm 8h30 ngày 9/7, trên hệ thống quốc lộ và đường tỉnh ghi nhận 5 vị trí bị ách tắc giao thông do ảnh hưởng của mưa lũ. Sở Xây dựng Sơn La tiếp tục rà soát các vị trí có nguy cơ sạt lở, đồng thời huy động nhân lực, máy móc và phương tiện để khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại Lào Cai, mưa lớn kéo dài từ đêm 8 đến rạng sáng 9/7 cũng khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Mường Khương bị ngập cục bộ. Địa phương này đang huy động các lực lượng quân đội, dân quân, Công an khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn.

Theo UBND xã Mường Khương, trận mưa lớn kéo dài trong đêm 8/7 đã làm nước từ các khe suối dâng cao, gây ngập úng tại một số khu vực thuộc các thôn Na Đẩy, Na Bủ và một số thôn lân cận, nhiều nơi nước ngập sâu khoảng trên 1m. Nhiều vị trí nước hiện tràn qua mặt đường với độ sâu gần đầu gối người lớn, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Mường Khương bị ngập cục bộ.

Tại các khu vực trũng thấp, đặc biệt ở thôn Na Đẩy, nước lũ đã tràn vào nhà dân, buộc nhiều hộ gia đình phải khẩn trương di chuyển đồ đạc, tài sản nhằm hạn chế thiệt hại.

Trước diễn biến bất thường của thời tiết, xã Mường Khương đã kích hoạt phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ". Chính quyền địa phương đồng thời khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết, không đi qua các khu vực ngập sâu hoặc nơi có dòng nước chảy xiết; chủ động kê cao tài sản, chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán khi có yêu cầu.

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