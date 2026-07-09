TP HCM bắt giữ nghi phạm giết người sau vụ phát hiện thi thể phụ nữ

Ngày 8/7, Công an TP HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ vụ án giết người nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, đồng thời bắt giữ nghi phạm Thạch Kim Thái (48 tuổi, quê TP. Cần Thơ) để điều tra về hành vi “giết người”.

Nghi phạm Thạch Kim Thái bị bắt

Trước đó, ngày 3/7, người dân phát hiện thi thể một phụ nữ được đựng trong bao tải, đang trong quá trình phân hủy, trôi dạt vào khu vực bờ kè phía sau Công ty May Sài Gòn 3 (phường Hiệp Bình) nên trình báo cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP HCM đã phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm, xác minh và triển khai truy xét để làm rõ bản chất vụ án, truy bắt đối tượng gây án.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP HCM, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP HCM đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ huy các lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện để điều tra, nhanh chóng làm rõ vụ án, giữ vững an ninh trật tự và ổn định dư luận.

Trong quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Kỹ thuật hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tập trung xác minh danh tính nạn nhân, truy vết các dấu vết, rà soát các mối quan hệ và truy xét đối tượng gây án.

Song song với công tác điều tra, Công an TP HCM phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kêu gọi người dân tích cực cung cấp thông tin, tố giác tội phạm và phối hợp với lực lượng công an trong quá trình xác minh vụ án. Nhiều nguồn tin có giá trị từ người dân đã góp phần giúp cơ quan điều tra nhanh chóng khoanh vùng, xác định đối tượng nghi vấn. Qua điều tra, cơ quan công an xác định nạn nhân là chị K.T.H. (SN 1981, nơi ở hiện tại phường Bình Hòa, TP Cần Thơ).

Chỉ sau khoảng 3 giờ kể từ khi xác định được danh tính nạn nhân, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã làm rõ nghi phạm gây án là Thạch Kim Thái, là chồng của nạn nhân. Tại cơ quan công an, Thạch Kim Thái đã thừa nhận hành vi phạm tội. Bước đầu, CQĐT xác định nguyên nhân vụ án xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông trong quá trình chung sống với nạn nhân.

Thông qua vụ án, Công an TP HCM đề nghị người dân tiếp tục phát huy vai trò của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời thông báo, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, những dấu hiệu nghi vấn về tội phạm và các vụ việc bất thường xảy ra trên địa bàn để lực lượng công an kịp thời xử lý từ sớm, từ xa.