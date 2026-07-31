9X Đà Nẵng: Cột mốc quan trọng nhất là khi nhận ra mình thực sự yêu nghề

Từng đến với nghề chỉ để cải thiện thu nhập, anh Võ Viết Tú (sinh năm 1992, xã Gò Nổi, TP Đà Nẵng) dần tìm thấy niềm đam mê với hoa súng. Sau gần 5 năm gắn bó, từ một người chưa biết nhiều về loài hoa này, anh đã xây dựng mô hình hơn 4.000 m² với khoảng 6.000 chậu hoa, đồng thời không ngừng nghiên cứu, lai tạo những giống hoa mới mang dấu ấn riêng.

Trong cuộc trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, anh Tú chia sẻ về hành trình khởi nghiệp, những câu chuyện đáng nhớ và quan điểm làm nông nghiệp bền vững.

- Trước khi bén duyên với hoa súng, anh từng làm nghề thạch cao. Nhìn lại hành trình khởi nghiệp, có kỷ niệm hoặc cột mốc nào đến nay anh vẫn nhớ nhất và xem đó là động lực để tiếp tục gắn bó với nghề?

Khi mới khởi nghiệp, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ là làm để kiếm tiền, cải thiện cuộc sống. Lúc đó, tôi chưa có tình yêu đặc biệt với hoa súng, cũng chưa nghĩ sẽ gắn bó lâu dài với nghề.

Sau một thời gian làm việc, tôi được những người đi trước tận tình hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm. Càng học hỏi, càng chăm sóc cây mỗi ngày, tôi càng hiểu giá trị của từng giống hoa và dần yêu công việc này lúc nào không hay.

Đến bây giờ nhìn lại, tôi nghĩ cột mốc quan trọng nhất không phải là lúc bán được nhiều hoa hay mở rộng vườn, mà là khi bản thân nhận ra mình thực sự yêu nghề. Khi đã có đam mê, mình sẵn sàng dành nhiều thời gian để tìm tòi, nghiên cứu và kiên trì vượt qua những khó khăn.

- Hiện nay, ngoài việc phát triển mô hình trồng hoa, anh còn dành nhiều thời gian nghiên cứu, lai tạo giống mới. Điều gì khiến anh luôn tâm huyết với công việc này?

Tôi nghĩ mỗi giống hoa đều có nét đẹp riêng. Vì vậy, tôi luôn muốn tạo ra những giống hoa mới có màu sắc và hình dáng khác biệt để khách hàng có thêm nhiều lựa chọn.

Quá trình lai tạo không phải lúc nào cũng thành công. Có những giống tôi phải thử nghiệm nhiều lần mới đạt được kết quả như mong muốn. Nhưng chính điều đó lại khiến tôi thấy thú vị. Mỗi khi tạo ra được một giống hoa mới, tôi có cảm giác như mình vừa hoàn thành thêm một thành quả sau rất nhiều ngày kiên trì.

Đó cũng là động lực để tôi tiếp tục học hỏi và thử nghiệm, bởi tôi luôn mong những giống hoa súng của mình ngày càng đẹp hơn và có dấu ấn riêng.

- Trong số những giống hoa do mình lai tạo, đâu là giống anh tâm đắc nhất?

Thật sự rất khó để chọn ra một giống hoa tâm đắc nhất.

Mỗi giống đều có vẻ đẹp riêng. Có giống nổi bật bởi màu sắc, có giống gây ấn tượng nhờ hình dáng cánh hoa, cũng có giống mang ý nghĩa đặc biệt vì phải mất rất nhiều thời gian mới lai tạo thành công.

Vì thế, tôi đều trân trọng tất cả những giống hoa mình tạo ra. Với tôi, mỗi bông hoa đều là kết quả của rất nhiều công sức, sự kiên trì và cả những lần thất bại trước đó.

- Trong quá trình bán hoa, có vị khách hay câu chuyện nào khiến anh nhớ mãi và thêm yêu công việc mình đang làm?

Có một vị khách người Ấn Độ mà tôi vẫn nhớ đến bây giờ.

Anh ấy rất yêu thích những giống hoa súng tôi trồng. Gần như năm nào sang Việt Nam, anh cũng dành thời gian tìm đến vườn để gặp tôi, ngắm hoa và tìm mua những giống mới.

Điều đó khiến tôi rất xúc động, bởi sản phẩm mình làm ra không chỉ được khách hàng trong nước đón nhận mà còn được bạn bè quốc tế yêu thích. Đó là nguồn động viên rất lớn để tôi tiếp tục nghiên cứu, lai tạo thêm nhiều giống hoa đẹp hơn nữa.

Hiện nay, nhiều giống hoa súng do tôi lai tạo cũng đã được khách hàng ở nước ngoài quan tâm. Tôi hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều sản phẩm mang dấu ấn Việt Nam được biết đến rộng rãi hơn.

- Theo anh, điều gì giúp một sản phẩm nông nghiệp tạo được niềm tin và chỗ đứng trong lòng khách hàng?

Với tôi, điều quan trọng nhất vẫn là chất lượng.

Đối với hoa súng, trước hết hoa phải đẹp, đúng giống, khỏe mạnh và giữ được chất lượng ổn định. Bên cạnh đó, giá bán cũng cần hợp lý để khách hàng cảm thấy xứng đáng với số tiền họ bỏ ra.

Làm nông nghiệp không chỉ bán một sản phẩm mà còn xây dựng uy tín. Khi khách hàng hài lòng, họ sẽ quay lại và giới thiệu thêm cho người khác. Tôi nghĩ đó là cách phát triển bền vững nhất.

- Từ trải nghiệm của bản thân, nếu có một bạn trẻ muốn khởi nghiệp với nông nghiệp, anh sẽ chia sẻ điều gì?

Điều đầu tiên tôi muốn nói là phải kiên trì.

Khởi nghiệp nông nghiệp không thể thành công trong ngày một ngày hai. Chắc chắn sẽ có những lúc thất bại, gặp khó khăn hoặc kết quả không được như mong muốn. Điều quan trọng là đừng vội bỏ cuộc.

Ngoài ra, hãy mạnh dạn học hỏi từ những người có kinh nghiệm. Bản thân tôi cũng trưởng thành nhờ nhận được sự hướng dẫn của những người đi trước. Nếu chịu khó học hỏi và không ngừng tích lũy kinh nghiệm, mỗi người đều sẽ tìm được con đường phù hợp với mình.