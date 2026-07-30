[e-Magazine] Đặng Phước Bảo Bảo: Ngoại ngữ không chỉ là tấm bằng, mà là cầu nối đến cơ hội

Từng được Đại học Sư phạm Hoa Nam (Trung Quốc) đề cử học bổng CIS toàn phần nhưng không được phê duyệt, Đặng Phước Bảo Bảo không dừng lại sau lần lỡ hẹn. Anh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và được cả Đại học Sư phạm Hoa Nam cùng Đại học Ký Nam chấp nhận vào chương trình tiến sĩ. Sau khi cân nhắc định hướng nghiên cứu và môi trường học thuật, anh quyết định theo học tại Đại học Ký Nam với học bổng bán phần.

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Bảo Bảo kể về hành trình theo đuổi học thuật, những trải nghiệm học tập tại Trung Quốc và bài học anh đúc kết sau nhiều năm gắn bó với tiếng Trung.

- Khi biết mình trúng tuyển học bổng tiến sĩ của Đại học Ký Nam, cảm xúc đầu tiên của anh là gì?

Điều đầu tiên tôi cảm thấy là sự biết ơn. Tôi biết ơn gia đình và các thầy cô đã luôn đồng hành, động viên trong suốt chặng đường học tập. Hơn hết, tôi hạnh phúc vì vẫn có cơ hội tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu mà mình yêu thích.

Hành trình này không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có những kế hoạch không diễn ra như kỳ vọng và cũng có lúc tôi thấy hụt hẫng. Tuy nhiên, chính những trải nghiệm ấy giúp tôi trưởng thành hơn và trân trọng thành quả mình có hôm nay.

Khi cầm trên tay thư báo trúng tuyển và biết mình được trao học bổng bán phần chương trình tiến sĩ của Đại học Ký Nam, tôi cảm thấy những nỗ lực suốt thời gian qua cuối cùng cũng được ghi nhận. Điều đó khiến tôi càng tin rằng nếu đủ kiên trì, mỗi người đều sẽ tìm thấy cơ hội phù hợp với mình.

- Quá trình chuẩn bị hồ sơ xin học bổng tiến sĩ có điều gì khiến anh nhớ nhất hoặc cảm thấy áp lực nhất?

Có lẽ điều khiến tôi nhớ nhất là lần không được xét cấp học bổng CIS toàn phần. Khi ấy, tôi từng tự hỏi liệu mình đã cố gắng đủ chưa.

Sau này, tôi nhận ra kết quả đôi khi không phản ánh toàn bộ năng lực của một người. Nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chỉ tiêu, chính sách hay thời điểm.

Điều quan trọng là đừng vì một lần chưa thành công mà phủ nhận bản thân. Chính trải nghiệm ấy khiến tôi bình tĩnh hơn, tiếp tục hoàn thiện mình và rồi cơ hội cũng đến.

Nếu câu chuyện của tôi có thể tiếp thêm động lực cho những bạn từng lỡ một suất học bổng thì tôi rất vui. Không có học bổng toàn phần không đồng nghĩa với việc bạn không giỏi hay không đủ khả năng.

- Từ đại học, thạc sĩ đến tiến sĩ đều nhận học bổng, theo anh, điều gì đã giúp anh bền bỉ theo đuổi mục tiêu trong suốt những năm qua?

Tôi nghĩ mình không phải là người quá xuất sắc. Điều giúp tôi đi được đến hôm nay có lẽ là sự kiên trì.

Tôi luôn cố gắng làm tốt nhất những gì mình có thể. Tôi tốt nghiệp đại học với GPA 3.89/4.0 và hoàn thành chương trình thạc sĩ ngành Giáo dục Hán ngữ Quốc tế với GPA 3.93/4.0.

Tuy nhiên, tôi nhận ra kết quả không chỉ đến từ điểm số. Những trải nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu, phiên dịch và tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau đã giúp tôi trưởng thành hơn cả về chuyên môn lẫn tư duy.

- Trong quá trình học tập tại Trung Quốc, đâu là thử thách lớn nhất mà anh từng gặp và anh đã vượt qua như thế nào?

Thử thách lớn nhất của tôi là khả năng thích nghi. Khi mới sang Trung Quốc, tôi phải làm quen với phương pháp học, môi trường học thuật và cách giao tiếp của người bản xứ.

Có những lúc tôi cảm thấy áp lực, nhưng thay vì sợ sai, tôi chọn cách nói nhiều hơn, tham gia nhiều hoạt động hơn và tự tạo môi trường để sử dụng tiếng Trung mỗi ngày.

Chính quá trình đó giúp tôi hiểu rằng học ngoại ngữ không phải là cố gắng nói hoàn hảo ngay từ đầu, mà là dám mở lời và không ngừng sửa mình.

- Ngoài việc học, anh còn làm phiên dịch và giảng dạy tiếng Trung. Những trải nghiệm này đã giúp ích gì cho con đường học tập và định hướng tương lai của anh?

Ngoài việc học, tôi có cơ hội làm phiên dịch và giảng dạy tiếng Trung. Những trải nghiệm ấy giúp tôi nhận ra ngôn ngữ không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn mở ra nhiều cơ hội trong học tập và công việc.

Nhờ tiếng Trung, tôi được học tập và làm việc trong môi trường quốc tế, có cơ hội hợp tác với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn, gặp gỡ nhiều chuyên gia và đặt chân đến hơn 22 quốc gia. Mỗi hành trình đều giúp tôi tích lũy thêm kiến thức, hiểu hơn về văn hóa và có góc nhìn đa chiều.

Điều tôi trân trọng nhất là ngoại ngữ đã đưa tôi đến với những môi trường và con người mà trước đây tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội tiếp cận.

- Ở bậc tiến sĩ, anh dự định nghiên cứu lĩnh vực gì và mong muốn phát triển sự nghiệp theo hướng nào sau khi tốt nghiệp?

Tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu trong lĩnh vực Giáo dục Hán ngữ Quốc tế, tập trung vào kiểm tra đánh giá, dịch thuật và phương pháp giảng dạy tiếng Trung. Bên cạnh nghiên cứu, tôi cũng đang biên soạn một số đầu sách và tài liệu học tiếng Trung dành cho người Việt với mong muốn mang đến những học liệu thiết thực, giúp người học tiếp cận ngoại ngữ dễ dàng và hiệu quả hơn.

Sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ, tôi mong muốn trở thành giảng viên đại học, kết hợp giảng dạy với nghiên cứu để đưa những kết quả học thuật vào thực tiễn. Tôi hy vọng những kiến thức và trải nghiệm của mình có thể góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, hỗ trợ người học cũng như tạo thêm cơ hội kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và những người quan tâm đến tiếng Trung. Đó cũng là điều khiến tôi cảm thấy ý nghĩa nhất trên con đường mình lựa chọn.

- Nhiều bạn trẻ muốn du học Trung Quốc nhưng còn e ngại về ngoại ngữ và học bổng. Anh có lời khuyên nào dành cho các bạn?

Tôi muốn nhắn với các bạn rằng đừng học ngoại ngữ chỉ để có một tấm bằng hay chinh phục một suất học bổng. Hãy học vì đó có thể là chìa khóa mở ra những cơ hội mới và thay đổi cuộc sống của chính mình.

Với tôi, tiếng Trung không chỉ mang đến cơ hội học tập mà còn giúp tôi có dịp đặt chân đến hơn 22 quốc gia, gặp gỡ và học hỏi từ nhiều người ở những lĩnh vực khác nhau.

Mỗi chuyến đi đều giúp tôi hiểu thêm về văn hóa, con người và có góc nhìn rộng mở hơn về thế giới. Đó mới là giá trị lâu dài mà ngoại ngữ mang lại.