Top 3 cuộc thi Miss World Vietnam 2023 giờ ra sao?

Ba năm sau khi giành vương miện hoa hậu, á hậu tại Miss World Vietnam 2023, Ý Nhi, Đào Hiền và Huỳnh Minh Kiên đều không bó hẹp bản thân trong danh hiệu sắc đẹp. Mỗi người lựa chọn một hướng phát triển riêng, cho thấy những ưu tiên khác nhau ở giai đoạn mới của sự nghiệp.

Ý Nhi trưởng thành sau hành trình du học

Nhân dịp tròn ba năm đăng quang Miss World Vietnam 2023, Hoa hậu Ý Nhi đăng tải bài viết nhìn lại hành trình 1.096 ngày trên cương vị hoa hậu. Cô cho biết khoảng thời gian này không chỉ gắn với những khoảnh khắc trên sân khấu mà còn là hành trình trưởng thành, sẻ chia và lan tỏa những giá trị tích cực.

Trên trang cá nhân, Ý Nhi gửi lời cảm ơn khán giả, gia đình, đạo diễn Hoàng Nhật Nam, bà Phạm Kim Dung cùng tập thể Công ty Sen Vàng đã luôn đồng hành trong suốt nhiệm kỳ. Người đẹp cũng bày tỏ sự trân trọng với Á hậu Đào Hiền và Á hậu Minh Kiên vì đã cùng cô tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ tại Miss World Vietnam 2023.

Hoa hậu Ý Nhi. Ảnh: FB Ý Nhi.

Ý Nhi bên Đào Hiền (ngoài cùng bên trái) và Minh Kiên. Ảnh: FB Ý Nhi.

Top 3 Miss World Vietnam 2023 bên các người đẹp kế nhiệm. Ảnh: FB Ý Nhi.

Sau khi trao lại vương miện cho người kế nhiệm vào tháng 3/2026, Ý Nhi trở lại Australia để tiếp tục chương trình du học. Chia sẻ với Phụ nữ Pháp luật, cô cho biết cuộc sống hiện tại xoay quanh việc học và làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt.

Người đẹp sinh năm 2002 cho biết những ngày đầu sống xa gia đình không hề dễ dàng khi phải tự lo mọi việc, từ nấu ăn, đi lại đến quản lý tài chính. Theo Ý Nhi, quãng thời gian này giúp cô học cách tự lập, quản lý cảm xúc và trưởng thành hơn.

Sau hai năm học tập tại Australia, điều cô trân trọng nhất là giá trị của gia đình. Mỗi lần trở về Việt Nam, những bữa cơm sum họp hay cuộc trò chuyện cùng người thân đều trở nên ý nghĩa hơn trước. Người đẹp chia sẻ sau khi hoàn thành việc học, cô mong có nhiều thời gian ở bên gia đình và tiếp tục theo đuổi những mục tiêu mới.

Đào Hiền đầu tư cho tri thức sau nhiệm kỳ

Nếu Ý Nhi chọn trải nghiệm cuộc sống ở nước ngoài, Á hậu 1 Đào Hiền lại dành phần lớn thời gian cho việc học và phát triển bản thân.

Trong cuộc trò chuyện với Tri thức và Cuộc sống hồi tháng 5/2026, người đẹp cho biết hiện theo học chương trình thạc sĩ tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đồng thời hoàn thiện luận văn tốt nghiệp. Song song với việc học, cô duy trì tập gym, pilates và bơi lội để cân bằng sức khỏe.

Đào Hiền cho biết sau khi kết thúc nhiệm kỳ, cô không còn xuất hiện dày đặc tại các sự kiện giải trí như trước. Thay vào đó, người đẹp muốn dành thời gian để nhìn lại bản thân, chuẩn bị kỹ lưỡng cho những kế hoạch dài hạn.

Á hậu Đào Hiền thi thoảng tham gia sự kiện giải trí. Ảnh: FB Đào Hiền.

Theo Á hậu sinh năm 2001, danh hiệu sắc đẹp mang đến nhiều cơ hội nhưng tri thức mới là nền tảng để phát triển bền vững. Cô chia sẻ: "Càng học, tôi càng thấy mình nhỏ bé", bởi việc học giúp nhìn nhận vấn đề đa chiều và giữ được tinh thần cầu tiến.

Đào Hiền cũng cho biết chị gái là Đào Hà có ảnh hưởng lớn đến những lựa chọn trong cuộc sống. Từ chị, cô học được sự bản lĩnh, tính độc lập và tinh thần trách nhiệm với mọi quyết định của bản thân.

Minh Kiên nghiêm túc theo đuổi điện ảnh

Trong khi Ý Nhi và Đào Hiền ưu tiên học tập, Á hậu 2 Huỳnh Minh Kiên lựa chọn thử sức với lĩnh vực diễn xuất.

Theo VietnamPlus, Minh Kiên đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim "BUS: Chuyến xe một chiều" của đạo diễn Luk Vân. Đây là vai chính đầu tiên của cô trên màn ảnh rộng sau khi vượt qua ba vòng casting.

Minh Kiên trong phim "BUS: Chuyến xe một chiều". Ảnh: FB Minh Kiên.

Người đẹp sinh năm 2004 tiết lộ từng tham gia khoảng 20 buổi thử vai trước khi nhận được cơ hội với dự án này. Theo cô, mỗi lần casting đều là dịp học hỏi, rèn luyện và tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi gặp được nhân vật phù hợp.

Đóng cặp cùng diễn viên Trần Lê Vĩnh Đam, Minh Kiên cho biết cô và bạn diễn dành thời gian trao đổi về tâm lý nhân vật trước khi ghi hình. Người đẹp cũng chia sẻ nụ hôn trong phim là nụ hôn đầu đời của mình.

Sau "BUS: Chuyến xe một chiều", Minh Kiên tiếp tục được công bố góp mặt trong bộ phim "Trại buôn người" do đạo diễn Toni Dương Bảo Anh thực hiện. Theo ê-kíp sản xuất, vai diễn mới đòi hỏi sự kết hợp giữa các phân cảnh hành động và chiều sâu tâm lý.

Người đẹp cho biết cô phải chuẩn bị nhiều hơn về thể lực lẫn tâm lý để đáp ứng yêu cầu của nhân vật, đồng thời xem đây là cơ hội để khẳng định sự nghiêm túc với con đường diễn xuất.

Minh Kiên trong phim "Trại buôn người". Ảnh: FB Minh Kiên.

Ba năm sau Miss World Vietnam 2023, Top 3 cuộc thi đều lựa chọn những con đường khác nhau thay vì tiếp tục gắn mình với hình ảnh của một hoa hậu, á hậu.

Những lựa chọn khác nhau cho thấy cả ba đang xây dựng nền tảng cho chặng đường dài sau nhiệm kỳ, với mục tiêu phát triển bản thân ở những lĩnh vực phù hợp với định hướng riêng.

>>> Mời quý độc giả xem video: "Khoảnh khắc đăng quang Miss World Vietnam 2023 của Huỳnh Trần Ý Nhi". Nguồn VTV