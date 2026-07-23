Hành trình diễn xuất của Minh Hằng trước ngày trở lại với ‘Mẹ mìn’

Bộ phim huyền bí, tâm lý "Mẹ mìn" do đạo diễn Jack Carry On thực hiện sẽ ra rạp vào ngày 23/10/2026. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên gồm Minh Hằng, Rima Thanh Vy và Nhật Kim Anh. Theo Sức khỏe và Đời sống, đây là dự án điện ảnh đầu tiên của Minh Hằng kể từ "Chị chị em em 2" (2023).

Nữ ca sĩ, diễn viên Minh Hằng. Ảnh: FB Minh Hằng.

Theo Vietnamnet, Minh Hằng bén duyên với diễn xuất từ những vai nhỏ trên truyền hình. Một trong những tác phẩm đầu tiên của cô là "Gió thiên đường". Sau bộ phim này, cô liên tục tham gia nhiều dự án, song những vai diễn đầu tiên chưa giúp nữ diễn viên tạo được tiếng vang.

Dù xuất hiện với tần suất khá dày, tên tuổi của Minh Hằng chỉ thực sự bứt phá khi đảm nhận vai Phụng trong "Gọi giấc mơ về". Để thuyết phục đạo diễn giao vai, cô tăng khoảng 9 kg trong thời gian ngắn, cắt tóc theo yêu cầu nhân vật và chấp nhận để mặt mộc trong nhiều cảnh quay ngoài trời.

Những nỗ lực ấy được đền đáp khi "Gọi giấc mơ về" tạo hiệu ứng tích cực, trở thành bước ngoặt giúp Minh Hằng khẳng định tên tuổi trên màn ảnh nhỏ và mở ra nhiều cơ hội trong sự nghiệp.

Minh Hằng trong "Gọi giấc mơ về". Ảnh: Dân Việt.

Sau thành công của bộ phim, cô liên tục góp mặt trong các tác phẩm như "Giải cứu thần chết", "Ngôi nhà hạnh phúc", "Những nụ hôn rực rỡ" và "Vừa đi vừa khóc", từng bước trở thành gương mặt quen thuộc của cả truyền hình lẫn điện ảnh.

Năm 2016, Minh Hằng trở lại màn ảnh rộng với "Bao giờ có yêu nhau". Trong phim, cô đảm nhận hai nhân vật có tính cách đối lập là Linh và Phương. Một người hồn nhiên, trong sáng, người còn lại lạnh lùng, nhiều tham vọng và luôn chất chứa mâu thuẫn nội tâm. Việc liên tục chuyển đổi giữa hai hình tượng được xem là thử thách lớn, cho thấy sự trưởng thành trong diễn xuất của nữ diễn viên.

Minh Hằng trong "Bao giờ có yêu nhau". Ảnh: Vietnamnet.

Tiếp nối "Bao giờ có yêu nhau", Minh Hằng góp mặt trong phim điện ảnh "Sắc đẹp ngàn cân", tiếp tục thử sức với dạng vai đòi hỏi sự thay đổi lớn về cả ngoại hình lẫn tâm lý. Theo ELLE, cô vào vai Hà My ở hai giai đoạn trước và sau cuộc đại phẫu thẩm mỹ. Để hóa thân thành phiên bản quá khổ của nhân vật, Minh Hằng phải mặc bộ đồ silicon nặng khoảng 15 kg được thực hiện tại Hàn Quốc trong suốt 15 ngày ghi hình.

Quá trình quay phim khiến nữ diễn viên kiệt sức, ngã bệnh và sụt 7 kg. Minh Hằng cho biết đây là một trong những vai diễn đáng nhớ nhất sự nghiệp vì không chỉ phải thay đổi ngoại hình mà còn liên tục thể hiện những biến chuyển tâm lý của nhân vật.

Cô nói: "Đây thực sự là bộ phim 'để đời' của tôi, vì nó không chỉ đơn giản là phải hóa thân xấu xí, mà là một cơ thể khác lạ đang hiện lên, với những đổi thay tâm lý liên tục, khiến tôi phải dành sự tập trung cao độ cho Hà My và Lily".

Theo Saostar, vai diễn trong "Sắc đẹp ngàn cân" giúp Minh Hằng giành giải Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất tại Mai Vàng 2017, ghi thêm một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất.

Minh Hằng trong "Sắc đẹp ngàn cân". Ảnh: Báo Cần Thơ.

Đến "Bẫy ngọt ngào", Minh Hằng tiếp tục làm mới hình ảnh với vai Quỳnh Lam. Theo Znews, đây là vai diễn gợi cảm nhất của cô tính đến thời điểm bộ phim ra mắt. Để hóa thân vào nhân vật, nữ diễn viên dành nhiều thời gian tập luyện nhằm có vóc dáng phù hợp và mong muốn bước ra khỏi vùng an toàn.

Minh Hằng chia sẻ: "Tôi nhìn thấy tâm huyết của đạo diễn. Cô ấy nhiều lần đến nhà, cùng tôi bàn bạc kịch bản. Tôi cũng rất hào hứng với vai diễn mới. Hình ảnh mới giúp tôi bước ra khỏi vùng an toàn. Tôi dám cá cược với bản thân để thực hiện những điều mới mẻ".

Theo đánh giá của Znews, dù thời lượng xuất hiện không nhiều bằng Bảo Anh, Minh Hằng vẫn để lại dấu ấn với vai Quỳnh Lam. Nhân vật được xem là hình mẫu người phụ nữ thành thị hiện đại, lựa chọn cuộc sống tự chủ thay vì phụ thuộc vào người khác.

Năm 2023, Minh Hằng góp mặt trong "Chị chị em em 2" với vai Ba Trà - người được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân" Sài thành. Theo Tiền Phong, nữ diễn viên ghi điểm nhờ thần thái, vóc dáng, chất giọng và khả năng thể hiện khí chất của nhân vật. Dù thời lượng xuất hiện ít hơn Ngọc Trinh, cô vẫn được đánh giá là một trong những điểm sáng của bộ phim.

Minh Hằng trong "Chị chị em em 2". Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng Online.

Sau quãng nghỉ để ưu tiên cuộc sống gia đình, Minh Hằng trở lại màn ảnh rộng với "Mẹ mìn". Tác phẩm đánh dấu màn tái xuất của nữ diễn viên sau ba năm, nối tiếp hành trình diễn xuất đã được cô bền bỉ xây dựng qua gần hai thập kỷ.

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