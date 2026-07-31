Mai Ngô có thể tạo bất ngờ tại chung kết Miss Supranational 2026?

Mai Ngô ghi dấu ấn trước giờ G

Đêm chung kết Miss Supranational 2026 sẽ diễn ra tối 31/7 tại Ba Lan (rạng sáng 1/8 theo giờ Việt Nam). Trước thời điểm tìm ra tân Hoa hậu, đại diện Việt Nam Mai Ngô tiếp tục xuất hiện ở một số hạng mục đáng chú ý của cuộc thi.

Theo ban tổ chức, Mai Ngô góp mặt trong Top 20 thí sinh có sức ảnh hưởng (Supra Influencer), hạng mục tôn vinh những đại diện tạo dấu ấn về truyền thông và tương tác trong suốt hành trình dự thi. Danh sách còn có nhiều ứng viên nổi bật như Indonesia, Venezuela, Philippines, Brazil, Cộng hòa Czech, Thái Lan và Ấn Độ.

Mai Ngô đại diện Việt Nam ở Miss Supranational 2026. Ảnh: FB Mai Ngô.

Mai Ngô cũng có tên trong nhóm dẫn đầu bình chọn của khán giả (Supra Fan Vote). Danh sách được ban tổ chức công bố theo thứ tự bảng chữ cái, gồm Bờ Biển Ngà, Pháp, Ghana, Guatemala, Indonesia, Nigeria, Singapore, Việt Nam, Zambia và Zimbabwe. Kết quả này cho thấy người đẹp Việt Nam vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả trước đêm chung kết.

Các chuyên trang dự đoán ai sẽ đăng quang?

Bên cạnh các hạng mục do ban tổ chức công bố, nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế cũng đã đưa ra bảng dự đoán cuối cùng trước đêm thi quyết định.

Theo Missosology, Indonesia được xếp ở vị trí số một, tiếp theo là Cộng hòa Czech, Tây Ban Nha, Pháp và Nigeria. Đại diện Việt Nam không góp mặt trong Top 25, nhưng được xếp vào nhóm thí sinh có khả năng tạo bất ngờ.

Trong bảng dự đoán của SashPick, Cộng hòa Czech dẫn đầu, theo sau là Indonesia, Tây Ban Nha, Brazil và Venezuela. Việt Nam không có tên trong Top 25.

Trong khi đó, The Pageant Chronicles dự đoán Venezuela sẽ đăng quang, còn Indonesia, Cộng hòa Czech, Tây Ban Nha và Philippines lần lượt đứng ở các vị trí tiếp theo. Top 20 của chuyên trang này cũng không có đại diện Việt Nam.

Dù có khác biệt về thứ hạng, cả ba bảng dự đoán đều đánh giá cao các ứng viên như Indonesia, Cộng hòa Czech, Venezuela, Tây Ban Nha, Philippines, Brazil và Ấn Độ. Đây cũng là những gương mặt xuất hiện với tần suất dày đặc trong các dự đoán trước chung kết.

Các đại diện: Indonesia, Cộng hòa Czech, Venezuela, Tây Ban Nha, Philippines, Brazil và Ấn Độ đều được đánh giá cao. Ảnh: Miss Supranational.

Trong khi đó, Mai Ngô chưa được các chuyên trang xếp vào nhóm ứng viên hàng đầu cho vương miện. Tuy nhiên, việc góp mặt ở Top 20 thí sinh có sức ảnh hưởng và nhóm dẫn đầu bình chọn của khán giả cho thấy đại diện Việt Nam vẫn tạo được dấu ấn nhất định trong suốt hành trình dự thi.

Trước đêm chung kết, ban tổ chức cũng công bố một số giải thưởng phụ. Theo đó, đại diện Curaçao giành giải Tài năng, đại diện Pháp đoạt giải Thí sinh ăn ảnh, còn đại diện Pakistan nhận danh hiệu Thí sinh thân thiện. Những kết quả này khép lại các hoạt động bên lề, trước khi tân hoa hậu chính thức được xướng tên trong đêm chung kết Miss Supranational 2026.

>>> Mời quý độc giả xem video "Hàn Việt - Mai Ngô tại sự kiện". Nguồn: Vietnamnet.