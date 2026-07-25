Mai Ngô vào Top 20 Miss Supranational 2026 và kỳ vọng thành tích mới

Ban tổ chức Miss Supranational 2026 vừa công bố 15 thí sinh đầu tiên giành quyền vào Top 20 Miss Supra Influencer. Đại diện Việt Nam Mai Ngô là một trong những người đẹp có tên trong danh sách này.

Mai Ngô vào Top 20 Miss Supra Influencer ở Miss Supranational 2026. Ảnh: Miss Supranational.

Cùng Mai Ngô, các thí sinh đến từ Indonesia, Nigeria, Guatemala, Ấn Độ, Puerto Rico, Pháp, Zimbabwe, Venezuela, Campuchia, Quần đảo Virgin thuộc Anh, Cộng hòa Séc, Paraguay, Nam Phi và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng là những gương mặt đầu tiên góp mặt trong Top 20 Miss Supra Influencer.

Theo ban tổ chức, Top 20 Miss Supra Influencer còn 5 vị trí chưa được xác định. Những tấm vé cuối cùng sẽ được quyết định thông qua kết quả bình chọn của khán giả.

Ở một diễn biến khác, Miss Supranational 2026 cũng công bố danh sách vào vòng cuối của hai phần thi phụ Supra Chat và Supra Talent. Mai Ngô hiện chưa có tên ở cả hai hạng mục.

Vòng chung kết Supra Chat quy tụ 7 thí sinh đến từ Namibia, Vương quốc Anh, Canada, Indonesia, Jamaica, Pháp và Tanzania. Người chiến thắng sẽ nhận một suất đặc cách vào Top 24 tại đêm chung kết Miss Supranational 2026.

Trong khi đó, Supra Talent có sự góp mặt của các đại diện Bỉ, Trung Quốc, Curaçao, Nigeria và Singapore. Các thí sinh sẽ tranh tài trực tiếp vào ngày 26/7 (giờ Trung Âu) để tìm ra chủ nhân của danh hiệu này.

Mai Ngô bước vào Miss Supranational 2026 với kỳ vọng nối tiếp thành tích Á hậu 2 của Kim Duyên tại cuộc thi năm 2022. Ảnh: Miss Supranational.

Theo Tiền Phong, Miss Supranational là cuộc thi sắc đẹp quốc tế được tổ chức thường niên tại Ba Lan từ năm 2009, do Hiệp hội Sắc đẹp Thế giới (World Beauty Association S.A. - WBA), có trụ sở tại Panama, tổ chức. Đây là một trong sáu cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới (Big 6). Năm nay, cuộc thi bước sang mùa giải thứ 17. Đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 31/7 tại Ba Lan. Đương kim Miss Supranational là Eduarda Braum (Brazil).

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