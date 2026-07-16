9X Đà Nẵng bỏ phố về quê trồng xương rồng, thu 300 triệu/năm

Chị Nguyễn Huỳnh Ý Nhy (sinh năm 1995, quê Đà Nẵng) bắt đầu yêu thích cây xương rồng từ năm 2013. Theo Vietnamnet, trong một lần tình cờ mua chậu cây ven đường, chị bị thu hút bởi vẻ đẹp cùng sức sống bền bỉ của loài cây này. Từ đó, chị bắt đầu sưu tầm giống, tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc và nhân giống.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Nông Lâm TP HCM, chị làm việc tại một công ty thủy sản ở miền Tây với mức thu nhập ổn định. Dù công việc không liên quan đến cây cảnh, chị vẫn dành nhiều thời gian nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm trồng xương rồng từ các nhà vườn.

Năm 2019, chị quyết định nghỉ việc để trở về quê khởi nghiệp. Những ngày đầu, chị dựng một khu vườn nhỏ, nhập sen đá và xương rồng từ Đà Lạt về trồng thử. Tuy nhiên, khí hậu khắc nghiệt khiến nhiều lứa cây sinh trưởng kém, thậm chí chết hàng loạt.

Để có thêm nguồn lực theo đuổi đam mê, chị tiếp tục làm việc tại một doanh nghiệp ở TP Đà Nẵng. Song song với công việc, chị dành thời gian nghiên cứu tài liệu, tích lũy kỹ thuật chăm sóc và nhân giống xương rồng.

Chị Nguyễn Huỳnh Ý Nhy ở xã Phú Thuận, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Dân Việt.

Khi đã làm chủ kỹ thuật, chị mạnh dạn nhập hơn 100 giống xương rồng từ Thái Lan và Trung Quốc về trồng. Năm 2023, những chậu cây đầu tiên bắt đầu mang lại nguồn thu. Đến giữa năm 2024, chị nghỉ hẳn công việc để tập trung phát triển mô hình nhà vườn chuyên nghiệp.

Trao đổi với Dân Việt, chị Nhy cho biết gia đình đã đầu tư gần nửa tỷ đồng xây dựng hệ thống nhà kính, giàn che, khu gieo ươm và hệ thống tưới tự động nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong quá trình sản xuất.

Theo chị, mỗi giống xương rồng có tốc độ sinh trưởng khác nhau. Có loại chỉ mất vài tháng để hoàn thiện, nhưng cũng có giống cần nhiều năm chăm sóc mới ra hoa hoặc đạt hình dáng mong muốn.

Ảnh: Báo Công an TP Đà Nẵng.

Để tạo ra những sản phẩm mang dấu ấn riêng, chị trực tiếp thụ phấn, thu hạt và gieo ươm. Mỗi lứa cây đều được theo dõi trong thời gian dài để chọn lọc màu sắc, hình dáng và các đặc tính nổi bật.

Nhận thấy nhu cầu chơi cây cảnh mini ngày càng tăng, chị mở rộng kênh bán hàng trên mạng xã hội. Phần lớn sản phẩm có giá từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng mỗi chậu.

Nhờ lượng đơn hàng ổn định, vườn xương rồng của chị hiện đạt doanh thu khoảng 250-300 triệu đồng mỗi năm.

Theo Báo Công an TP Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận, đánh giá hành trình khởi nghiệp của chị Nguyễn Huỳnh Ý Nhy là minh chứng cho sự kiên trì và quyết tâm theo đuổi đam mê, đồng thời là mô hình kinh tế tiêu biểu, góp phần khuyến khích thanh niên địa phương mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

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