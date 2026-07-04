Sô Y Tiết và hành trình đổi đời nhờ mạng xã hội

Sau những video đếm số bằng tiếng Anh từng lan truyền trên mạng xã hội, ít ai biết Sô Y Tiết từng lớn lên trong trại trẻ mồ côi, rồi nhiều năm chăn bò thuê để mưu sinh. Con đường từ đồng cỏ đến hiện tượng mạng không chỉ có may mắn, mà còn là những năm tháng nghèo khó, bệnh tật và sự kiên trì bám víu vào hy vọng.

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, anh Sô Y Tiết nhìn lại những bước ngoặt làm thay đổi cuộc đời, kể về người vợ luôn đồng hành và những điều giản dị khiến anh thấy hạnh phúc ở tuổi gần 40.

"Mạng xã hội là may mắn lớn nhất của tôi"

Nhắc về bước ngoặt cuộc đời, Sô Y Tiết không nói nhiều đến sự nổi tiếng mà chỉ gói gọn trong hai chữ "may mắn".

Năm 2007, khi sống tại trại trẻ mồ côi, anh lần đầu được tiếp cận máy tính và Internet. Đó cũng là lúc một cánh cửa mới mở ra với chàng trai nghèo ngày ấy.

Rời trại trẻ mồ côi, anh vào Đồng Nai làm công nhân suốt bốn năm. Thế nhưng sức khỏe không cho phép anh tiếp tục gắn bó với những công việc nặng nhọc. Trở về quê chăn bò thuê, Sô Y Tiết vẫn nuôi hy vọng có thể kiếm sống từ Internet, dù những lần thử sức với YouTube trước đó chỉ mang lại nguồn thu nhập bấp bênh.

Bước ngoặt đến trong một lần đang chăn bò, anh cầm điện thoại quay video hát bài đếm số bằng tiếng Anh rồi đăng lên TikTok. Không ngờ đoạn video được nhiều khán giả nước ngoài yêu thích. Từ đó, họ tìm đến đặt anh hát chúc mừng sinh nhật, giúp anh có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống.

"Nếu không có mạng xã hội thì chuyện có nhà, có xe, có vợ đối với tôi quá xa xỉ", anh nói.

Theo Sô Y Tiết, ngoài sự may mắn, chính tính tò mò, thích học hỏi, niềm đam mê ca hát, nhảy múa, vẽ và sự mạnh dạn chia sẻ mọi thứ lên mạng đã mang đến cho anh cơ hội đổi đời. Điều khiến anh trân trọng hơn cả là tình cảm, sự động viên của rất nhiều người trong và ngoài nước.

Điều quan trọng nhất là sống tốt và trân trọng những gì mình đang có

Sau sự nổi tiếng là quãng thời gian hai vợ chồng phải chật vật mưu sinh.

Cả Sô Y Tiết và vợ đều mồ côi, bắt đầu cuộc sống hôn nhân với hai bàn tay trắng. Hai người thuê trọ, ngày ngày đi quay video rồi trở về căn phòng nhỏ để tiếp tục tính toán chuyện mưu sinh.

Có thời điểm, nguồn thu nhập chủ yếu của anh đến từ việc hát chúc mừng sinh nhật theo yêu cầu của khán giả nước ngoài. Mỗi bài hát được trả khoảng 300.000 đồng, những tháng khá thì kiếm được từ 6 đến 10 triệu đồng, nhưng cũng có lúc thu nhập rất bấp bênh.

"Có những hôm hai vợ chồng chỉ biết ôm nhau khóc vì số phận. Cũng có lúc bế tắc, lo lắng, nhưng rồi lại tự an ủi nhau để cố gắng bước tiếp", anh nhớ lại.

Những biến cố đã khiến Sô Y Tiết nhìn tiền bạc bằng một tâm thế khác. Anh thừa nhận tiền rất quan trọng, nhưng không phải điều đáng để đánh đổi mọi giá trị.

"Tôi gần 40 tuổi rồi, trải qua nhiều chuyện nên chỉ nghĩ phải sống biết đủ. Tiền quan trọng nhưng không vì nó mà bất chấp làm điều sai trái. Điều quan trọng nhất là sống tốt và trân trọng những gì mình đang có để sau này không phải hối tiếc."

“Hạnh phúc là được đưa con đi học mỗi ngày”

Nếu trước đây điều Sô Y Tiết trăn trở là cơm áo, thì hiện tại, điều khiến anh thấy hạnh phúc nhất lại rất giản dị.

Anh nói, người vợ luôn là chỗ dựa lớn nhất. Đó là người phụ nữ đảm đang, hiểu chuyện, cùng anh đi qua những ngày tháng khó khăn nhất.

Giờ đây, niềm vui mỗi ngày của anh là đi quay phim, đưa đón con đến trường rồi chờ con lớn lên từng ngày.

"Hai vợ chồng chỉ mong chăm chỉ làm việc, dành dụm tiền để con được học trong môi trường tốt. Sau này con có kiến thức, tự lo được cho bản thân và trở thành người có ích cho xã hội", anh chia sẻ.

Điều khiến Sô Y Tiết lo lắng nhất hiện nay không còn là chuyện mưu sinh mà là sức khỏe.

Di chứng bệnh lao phổi từ năm 2003 vẫn đeo bám anh suốt nhiều năm. Mỗi khi thời tiết thay đổi, anh thường bị ho, sốt, mệt mỏi, khó thở và phải điều trị vì viêm phổi tái phát.

Hiện sức khỏe đã ổn định hơn, song anh vẫn dự định đi khám tổng quát vì cơ thể khó hấp thu dinh dưỡng, khó tăng cân.

"Nhiều lúc tôi cứ nghĩ mình sẽ không qua khỏi nên luôn cố gắng giữ tinh thần lạc quan để sống tốt từng ngày. Cuộc sống quá vô thường. Chỉ mong có đủ sức khỏe để lo cho bản thân và gia đình. Với tôi, mỗi ngày còn khỏe đã là một ngày hạnh phúc”, anh nói.

Nhìn lại hành trình từ một chàng trai chăn bò thuê trở thành hiện tượng mạng rồi trở về cuộc sống bình dị, Sô Y Tiết cho rằng mình nhận được nhiều hơn mất.

"Trước đây tôi gần như chẳng có gì để mất. Điều quý giá nhất là những lời hỏi thăm, những câu cảm ơn từ mọi người vì tôi đã mang đến cho họ niềm vui qua những video mình chia sẻ”, anh bày tỏ.

Chính những năm tháng thiếu thốn và bệnh tật khiến Sô Y Tiết nhìn hạnh phúc theo cách rất giản dị: còn đủ sức khỏe để lao động, được đưa con đến trường mỗi ngày và trở về bên mái ấm của mình.