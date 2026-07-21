Mai Phương từ hoa hậu đến ca sĩ, diễn viên sau 4 năm đăng quang

Mối quan hệ giữa Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương và Công ty TNHH V-MAS những ngày qua thu hút sự chú ý của dư luận. Theo Tiền Phong, Mai Phương thông báo kết thúc hợp tác, cho biết hoạt động của cô từ ngày 10/7 do đội ngũ mới phụ trách. Sau đó, nàng hậu và Công ty TNHH V-MAS liên tiếp đưa ra quan điểm trái chiều về thù lao, chi phí đầu tư và hiệu lực hợp đồng.

Mai Phương bước chân vào showbiz Việt thông qua các cuộc thi nhan sắc. Theo Vietnamnet, người đẹp sinh năm 1999 từng vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020 và giành danh hiệu Người đẹp Nhân ái.

Tháng 12/2022, cô đăng quang Miss World Vietnam. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 7/2023, Mai Phương đại diện Việt Nam dự thi Miss World 2024 diễn ra tại Ấn Độ. Dù nỗ lực thể hiện ở các phần thi, cô dừng chân trong top 40.

Mai Phương giành vương miện Miss World Vietnam 2022. Ảnh: FB Mai Phương.

Sau Miss World 2024, tháng 8/2024, Mai Phương xác nhận kết thúc hợp đồng với Công ty Sen Vàng để gia nhập Công ty TNHH V-MAS. Theo Znews, chia sẻ về quyết định này, cô cho biết: "Sau khi hoàn thành nhiệm kỳ của mình, Phương luôn nghĩ final walk không phải thời khắc kết thúc mà là sự khởi đầu cho một hành trình mới”.

Mai Phương cũng bác bỏ thông tin sang Mỹ định cư, khẳng định vẫn học tập và làm việc tại Việt Nam.

Một trong những dấu ấn đáng chú ý của Mai Phương là quyết định theo đuổi ca hát. Tháng 10/2025, cô phát hành album đầu tay "A beautiful mess" gồm 13 ca khúc thuộc nhiều thể loại như pop, jazz, hip hop và rap.

Mai Phương dành hơn một năm chuẩn bị cho dự án, hạn chế xuất hiện tại các sự kiện để học thanh nhạc, luyện vũ đạo và làm việc trong phòng thu. Album có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ quốc tế như SYA (Philippines), Danilla (Indonesia), Awrii (Curaçao) và rapper F.Hero (Thái Lan). Người đẹp cũng tham gia sáng tác và sản xuất một số ca khúc.

Chia sẻ về lựa chọn này, Mai Phương cho biết: "Tôi không tìm đến âm nhạc để thử mà để đi đường dài. Tôi muốn khởi đầu bằng một dự án trọn vẹn, nơi có thể kể câu chuyện của chính mình".

Mai Phương ca hát từ năm 2025. Ảnh: FB Mai Phương.

Bên cạnh âm nhạc, Mai Phương cũng bước sang lĩnh vực diễn xuất. Theo Phụ nữ Việt Nam, cô lần đầu góp mặt trên màn ảnh rộng trong bộ phim "Trùm Sò" của đạo diễn Đức Thịnh, đảm nhận vai góa phụ Thị Hến.

Mai Phương cho biết, nhà sản xuất Thanh Thúy là người trao cho cô cơ hội này sau khi xem một đoạn video ghi lại quá trình cô chuẩn bị cho một tiết mục.

Theo Báo Xây Dựng, nhân vật Thị Hến được xây dựng với hình ảnh người phụ nữ vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ. Khi cần bảo vệ lẽ phải, nhân vật sẵn sàng trở thành "đả nữ", tạo nên nhiều tình huống hài hước và kịch tính.

Chia sẻ về vai diễn, Mai Phương cho hay: "Cô ấy sẽ có sự mềm mỏng, mong manh của một thục nữ. Nhưng khi cần mạnh mẽ hoặc phải đấu tranh cho một điều gì đó, Thị Hến sẵn sàng ra tay”.

Tạo hình của Mai Phương trong phim "Trùm Sò". Ảnh: Báo Xây Dựng.

Bốn năm sau khi đăng quang, Mai Phương lựa chọn con đường phát triển theo hướng nghệ sĩ đa năng thay vì chỉ hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp.

Việc đầu tư album riêng, tham gia diễn xuất và liên tục thay đổi môi trường quản lý cho thấy cô đang tìm kiếm hướng đi mới sau nhiệm kỳ hoa hậu. Trong khi đó, những diễn biến liên quan đến tranh chấp với công ty quản lý vẫn là vấn đề được công chúng quan tâm và chờ kết luận từ các bên.

>>> Mời quý độc giả xem video: “Mai Phương lọt top 40 tại Miss World 2024”. Nguồn Vietnamnet