Lương Thế Thành: Từ 'tra nam' trên màn ảnh đến 'chồng quốc dân' ngoài đời

Sở hữu tài năng diễn xuất biến hóa cùng ngoại hình lịch lãm, Lương Thế Thành là cái tên bảo chứng cho nhiều tác phẩm truyền hình ăn khách. Sở hữu ngoại hình điển trai, nam tính cùng khả năng diễn xuất biến hóa đa dạng, anh liên tục ghi dấu ấn mạnh mẽ qua nhiều dự án phim ảnh lớn nhỏ. Thế nhưng, điều khiến công chúng ngưỡng mộ hơn cả chính là tổ ấm vô cùng viên mãn và ngọt ngào của anh bên cạnh nữ diễn viên Thúy Diễm.

Kẻ bội bạc trên màn ảnh

Thời gian gần đây, Lương Thế Thành liên tục khiến khán giả truyền hình bất ngờ khi chủ động rũ bỏ hình ảnh chính diện quen thuộc. Anh sẵn sàng thử thách bản thân với những nhân vật mang chiều sâu tâm lý phức tạp, mưu mô và thậm chí là có phần ích kỷ. Gần đây nhất, vai diễn đầy góc cạnh của anh trong dự án phim Mesdames Thanh Sắc đã nhận về nhiều sự quan tâm và đánh giá cao từ công chúng.

Lương Thế Thành có màn kết hợp với Thanh Hằng trong dự án phim Mesdames Thanh Sắc.

Trước đó, nam diễn viên cũng từng làm người xem "tức sôi máu" khi hóa thân xuất sắc vào vai Hoàng Dũng trong bộ phim đình đám Bóng Ma Hạnh Phúc. Một gã đàn ông bội bạc, mưu mô được anh lột tả trọn vẹn đến mức nhận về không ít "gạch đá" từ người xem.

Sự thành công của những vai diễn "tra nam" này là minh chứng rõ nét cho cái tài của nam diễn viên, nhưng đồng thời cũng tạo nên một sự tương phản đầy thú vị với con người thật của anh ở ngoài đời.

Đời thực là "ông chồng quốc dân" nghiện vợ, chiều con

Trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lùng hay bội bạc trên phim, ngoài đời Lương Thế Thành lại là một người chồng, người cha vô cùng ấm áp. Trên trang cá nhân, nam tài tử thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc ngập tràn bên gia đình nhỏ của mình. Anh không ngần ngại thể hiện tình cảm, dành cho bà xã Thúy Diễm những lời ngọt ngào khiến người hâm mộ không khỏi "ghen tị".

Vào tháng 5/2026, ngay dịp kỷ niệm tròn 10 năm ngày cưới, cặp đôi vàng của showbiz Việt đã khiến người hâm mộ vỡ òa khi chính thức thông báo tin vui mang thai thiên thần nhỏ thứ hai.

Mới đây, nhân dịp sinh nhật của Thúy Diễm vào ngày 8 tháng 7, Lương Thế Thành đã tự tay chuẩn bị một buổi tiệc ấm cúng để chúc mừng tuổi mới của vợ. Nam diễn viên chia sẻ đầy xúc động: "Chúc mừng sinh nhật mẹ Nguyễn Ngọc Thúy Diễm, chúc mẹ Diễm tuổi mới sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Năm nay bầu bí nên sinh nhật đơn giản ấm cúng thôi hé, năm sau thêm thành viên mới đón sinh nhật hoành tráng hơn nha mẹ bầu ơi!".

Vào tháng 5/2026, ngay dịp kỷ niệm tròn 10 năm ngày cưới, Lương Thế Thành và Thúy Diễm thông báo có em bé thứ 2.

Dù lịch trình quay phim bận rộn, Lương Thế Thành luôn ưu tiên thời gian chăm sóc gia đình. Trong suốt giai đoạn Thúy Diễm mang thai, anh thường xuyên hộ tống, đưa "mẹ bầu" đi du lịch khắp nơi để tinh thần cô luôn được thoải mái, vui vẻ. Sự ân cần, chu đáo của anh dành cho vợ từ những điều nhỏ nhặt nhất đã giúp anh ghi điểm tuyệt đối trong mắt công chúng, trở thành một hình mẫu "ông chồng quốc dân" đích thực.

Nguyên tắc hôn nhân vững chắc sau một thập kỷ đồng hành

Để giữ vững được ngọn lửa hạnh phúc sau gần 10 năm chung sống dưới một mái nhà, Lương Thế Thành và Thúy Diễm luôn có những nguyên tắc ngầm để cùng nhau giữ gìn tổ ấm.

Chia sẻ về "chìa khóa" giúp cả hai giữ được hòa khí và sự êm ấm suốt một thập kỷ qua, Lương Thế Thành từng thẳng thắn tiết lộ rằng bản thân luôn chọn cách nhường nhịn vợ để tránh những tranh cãi không đáng có trong cuộc sống hằng ngày. Đối với nam diễn viên, việc hạ cái tôi xuống chính là nền tảng cốt lõi để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

"Ai cũng có cái tôi và có giá trị của riêng mình, nhưng làm sao để dung hòa, giữ được hòa khí trong gia đình mới là điều quan trọng. Tôi nghĩ không phải mỗi chuyện hôn nhân mà bất cứ vấn đề gì trong cuộc sống chúng ta đều phải luôn xây dựng, vun đắp, hết lòng thì mới mong đạt được hiệu quả đúng không?".

Lương Thế Thành Và Thúy Diễm được nhiều khán giả gọi là "cặp đôi vàng" của showbiz Việt.

Nam tài tử cũng không ngần ngại bày tỏ sự trân trọng đối với tổ ấm hiện tại và khẳng định bản thân hiểu rõ giá trị của một gia đình hạnh phúc, vì vậy luôn biết cách cân bằng giữa công việc và đời tư. Chính sự chân thành, rạch ròi này đã giúp Lương Thế Thành vừa thăng hoa rực rỡ với nghệ thuật, vừa giữ trọn vẹn hình ảnh một "ông chồng quốc dân" đáng ngưỡng mộ trong lòng công chúng.

Lương Thế Thành sinh năm 1982, Thúy Diễm sinh năm 1986. Cả hai từng kết hợp với nhau trong nhiều bộ phim truyền hình như: Trái tim hoa hồng, Rau muống tháng 9, Tôi yêu cô đơn, Ranh giới tình yêu, Sau bức tường lửa, Cát đỏ… Cặp đôi quen nhau từ năm 2013 và chính thức kết hôn vào năm 2016.