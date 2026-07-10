Chàng sinh viên y khoa ép tim cứu người đi đường ngã bất tỉnh ở Hà Nội

Vào khoảng 10h ngày 7/7, khi đang di chuyển qua khu vực Hồ Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội), em Bùi Trường Giang - sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành Y khoa, Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam - bất ngờ phát hiện một nam thanh niên đang nằm bất tỉnh bên lề đường.

Nam sinh Bùi Trường Giang thực hiện các biên pháp chuyên môn cứu người đi đường ngã bất tỉnh. Ảnh: Cắt từ Clip

Không một chút do dự, nam sinh này đã lập tức tiếp cận nạn nhân. Bằng sự bình tĩnh và những kiến thức chuyên môn đã được đào tạo tại trường giảng đường, Giang nhanh chóng kiểm tra tình trạng sức khỏe của người gặp nạn và tiến hành các bước sơ cứu ban đầu.

Sau khoảng 30 phút được hỗ trợ tích cực, nam thanh niên đã dần tỉnh lại. Ngay sau đó, Bùi Trường Giang cùng người dân xung quanh và lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để tiếp tục theo dõi, chăm sóc sức khỏe.

Chứng kiến hành động ứng biến nhanh nhạy và đầy trách nhiệm của nam sinh, nhiều người dân có mặt tại hiện trường đã không khỏi xúc động và bày tỏ lòng cảm kích.

Chia sẻ về hành động của mình, Bùi Trường Giang khiêm tốn cho biết: "Em chỉ mong có thể vận dụng những gì đã học để hỗ trợ người bệnh trong những tình huống khẩn cấp. Đây cũng là động lực để em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành một bác sĩ giỏi, có tâm với nghề".

Bùi Trường Giang hiện là sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành Y khoa, Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam.

Hành động đẹp của sinh viên Bùi Trường Giang không chỉ lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm của một "thầy thuốc tương lai" trước cộng đồng, mà còn là minh chứng sống động cho hiệu quả đào tạo y đức - nơi tinh thần "lương y như từ mẫu" luôn được nuôi dưỡng từ những việc làm thiết thực nhất.