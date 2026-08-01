Lực lượng Hamas xác nhận đạt được thỏa thuận tại Dải Gaza

AP đưa tin, Hamas ngày 31/7 xác nhận rằng lực lượng này sẽ giải giáp vũ khí, đánh dấu một bước đột phá tiềm năng nhằm chấm dứt chiến sự tại Dải Gaza, dù vẫn còn nhiều trở ngại lớn.

Hamas cho biết sẽ bắt đầu giải giáp như một phần của thỏa thuận do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố, trong đó cũng yêu cầu Israel chấm dứt các cuộc không kích và rút quân khỏi Gaza.

Tổng Giám đốc Văn phòng Truyền thông do Hamas điều hành tại Gaza, ông Ismail al-Thawabta, thông báo về việc Hamas giải thể cơ quan điều hành Dải Gaza ngày 6/7/2026. Ảnh: AP/Jehad Alshrafi.

Hamas cũng khẳng định rằng việc giao nộp vũ khí hạng nặng, dự kiến diễn ra ở giai đoạn sau của tiến trình, phụ thuộc vào việc thành lập một Nhà nước Palestine - điều mà Israel kiên quyết phản đối.

Israel chưa đưa ra bình luận chính thức về thỏa thuận này, vốn là một phần của thỏa thuận ngừng bắn (giữa Israel và Hamas) do Mỹ làm trung gian được công bố vào tháng 10 năm ngoái, trong đó yêu cầu Hamas giải giáp và chuyển giao quyền lực trong khi Israel sẽ rút quân và một Lực lượng Ổn định Quốc tế sẽ được triển khai tới Gaza.

Tuy nhiên, tiến trình này đã bị đình trệ, khi Israel cho rằng mọi thứ phụ thuộc vào việc Hamas giải giáp, còn Hamas cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận khi tiếp tục tiến hành các cuộc không kích thường xuyên vào Gaza.

Chiến sự tại Gaza bùng phát sau cuộc tấn công do lực lượng Hamas dẫn đầu vào miền nam Israel ngày 7/10/2023, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin. Chiến dịch đáp trả của Israel tại Gaza đã khiến hơn 73.000 người Palestine thiệt mạng, bao gồm cả những người tử vong kể từ sau lệnh ngừng bắn, theo Cơ quan Y tế Gaza.

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