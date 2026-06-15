Hơn 73.000 người thiệt mạng tại Dải Gaza

AP dẫn thông tin từ cơ quan y tế Gaza ngày 14/6 cho biết, số người Palestine thiệt mạng trong cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hamas ở Dải Gaza đã vượt quá 73.000 người trong bối cảnh các hoạt động quân sự của Israel vẫn tiếp diễn bất chấp thỏa thuận ngừng bắn mong manh đạt được từ tháng 10/2025.

Israel cho biết, họ đang nhắm mục tiêu vào Hamas và các nhóm vũ trang khác gây ra mối đe dọa, và để đáp trả các hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn, bao gồm cả cuộc tấn công nhằm vào nước này.

Mọi người tập trung trong lễ tang của người thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel tại Bệnh viện Shifa ở thành phố Gaza ngày 14/6/2026. Ảnh: AP/Jehad Alshrafi.

"Gần 1.000 người đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu", Cơ quan Y tế Gaza cho biết. 5 binh sĩ Israel cũng thiệt mạng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.

Israel tuyên bố họ đã cố gắng tránh gây hại cho dân thường và đổ lỗi cho lực lượng Hamas về số người thiệt mạng vì cho rằng nhóm vũ trang này hoạt động ở những khu vực dân cư đông đúc.

Theo thống kê của cơ quan y tế Gaza, hơn 173.200 người bị thương kể từ khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas nổ ra vào ngày 7/10/2023. Cuộc tấn công của Hamas vào Israel khi đó đã khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 251 người khác bị bắt làm con tin. Đáp trả, Israel mở đợt tấn công vào lực lượng Hamas ở Gaza.

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