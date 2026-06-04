9 người thiệt mạng trong cuộc không kích ở Gaza

AP dẫn thông tin từ Bệnh viện Shifa, nơi tiếp nhận thi thể, cho biết 9 người đã thiệt mạng trong ít nhất 4 cuộc tấn công riêng biệt tại thành phố Gaza đêm 3/6.

Đây là những trường hợp tử vong mới nhất tại vùng lãnh thổ ven biển này kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 10/2025 nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn hai năm giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas ở Gaza. Mặc dù giao tranh ác liệt đã lắng xuống, ​​Israel vẫn tiến hành các cuộc tấn công gần như hàng ngày.

Người dân Palestine đi bộ giữa những tòa nhà bị phá hủy ở thành phố Gaza ngày 3/6/2026. Ảnh: AP/Jehad Alshrafi.

Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về các cuộc tấn công. Tuần trước, Israel đã hạ sát thủ lĩnh quân sự mới của lực lượng Hamas ở Gaza, hai tuần sau các cuộc tập kích khiến người tiền nhiệm của ông thiệt mạng.

Theo Cơ quan Y tế Gaza, lực lượng Israel vẫn liên tục thực hiện các cuộc không kích và thường xuyên nổ súng vào người Palestine gần các khu vực do quân đội kiểm soát, khiến hơn 936 người thiệt mạng ở Gaza kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.

Trong khi đó, lực lượng Hamas cũng thực hiện các vụ tấn công nhằm vào binh lính Israel để đáp trả. Được biết, 4 binh sĩ Israel đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

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