Nữ điều dưỡng cứu sống người đàn ông bị ngã quỵ trên đường

Ngày 10/7, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, một điều dưỡng của bệnh viện vừa có hành động kịp thời cứu sống người đàn ông bị ngừng tuần hoàn khi bất ngờ ngã quỵ trên đường.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 9/7, khi lưu thông qua khu vực ngã tư Quảng trường Hồ Chí Minh trên đường Hồ Tùng Mậu, phường Thành Vinh, nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Quỳnh Giang - Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh phát hiện một người đàn ông đang đi bộ bất ngờ đổ gục xuống mặt đường.

Ngay lập tức, chị Giang dừng xe, tiếp cận kiểm tra tình trạng nạn nhân. Qua đánh giá ban đầu, người đàn ông rơi vào trạng thái hôn mê, bất tỉnh, tay chân co cứng, dấu hiệu cho thấy tình trạng hết sức nguy kịch.

Nữ điều dưỡng kịp thời cứu sống người đàn ông ngã quỵ giữa đường.

Vận dụng kỹ năng chuyên môn được đào tạo, nữ điều dưỡng nhanh chóng thực hiện ép tim ngoài lồng ngực nhằm duy trì tuần hoàn và tăng cơ hội sống cho nạn nhân. Trong lúc đó, nhiều người dân có mặt tại hiện trường đã hỗ trợ gọi Trung tâm Cấp cứu 115.

Sau hơn 10 phút kiên trì thực hiện các thao tác hồi sức tim phổi, nạn nhân dần có lại nhịp thở, đồng thời được lực lượng cấp cứu tiếp nhận và đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục điều trị.

Hành động của nữ điều dưỡng không chỉ thể hiện bản lĩnh nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của người thầy thuốc, mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về những cán bộ y tế luôn sẵn sàng cứu người trong mọi hoàn cảnh, dù ở trong bệnh viện hay ngoài đời thường.

Trong y khoa cấp cứu, thời gian là vàng, mỗi phút trôi qua không được ép tim, cơ hội sống sót của người bệnh giảm từ 7% đến 10%. Nếu não thiếu oxy quá 4 đến 5 phút, các tổn thương hệ thần kinh trung ương sẽ trở thành vĩnh viễn, không thể đảo ngược. Do đó, việc những người xung quanh lập tức thực hiện ép tim ngoài lồng ngực (CPR) cho nạn nhân ngay tại hiện trường chính là "chiếc phao cứu sinh" duy nhất duy trì sự sống người bị nạn trước khi lực lượng y tế chuyên nghiệp tiếp cận.