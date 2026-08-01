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Honda Accord 2027 chính thức ra mắt, giá bán từ 37.000 USD

Tâm Võ

Honda vừa chính thức giới thiệu Accord 2027 tại thị trường Nhật Bản. Xe được tinh chỉnh một số chi tiết thiết kế, bổ sung màu sơn mới và nâng cấp công nghệ...

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Honda Accord 2027 vừa chính thức ra mắt tại thị trường Nhật Bản. Thay vì một bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) với nhiều thay đổi về ngoại hình, mẫu sedan hạng D chủ yếu được tinh chỉnh một số chi tiết thiết kế, bổ sung màu sơn mới và nâng cấp công nghệ hỗ trợ lái trên phiên bản cao cấp.
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Điểm đáng chú ý là Honda Accord 2027 không có nhiều khác biệt so với phiên bản hiện hành. Mẫu xe sedan cỡ D này chỉ có một số điểm nâng cấp ở mặt ngoại thất từ phần đầu xe đến lưới tản nhiệt. Thân xe có thêm những điểm nhận diện mới tăng tính hiện đại.
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Thay đổi dễ nhận thấy nhất trên Accord 2027 nằm ở cụm đèn pha, khi toàn bộ các phiên bản tại Nhật Bản được thay đèn báo rẽ màu hổ phách bằng đèn báo rẽ trong suốt, giúp phần đầu xe trở nên hiện đại và hài hòa hơn. Bên cạnh đó, chi tiết ốp trang trí quanh đèn pha cũng được sơn đồng màu với thân xe, thay vì sử dụng màu tương phản như trước.
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Những cải tiến đáng kể hơn được dành cho phiên bản Accord e:HEV Sensing 360+, vốn là biến thể cao cấp nhất trong danh mục sản phẩm. So với bản e:HEV tiêu chuẩn, phiên bản này sở hữu lưới tản nhiệt và ăng-ten vây cá mập được sơn cùng màu thân xe, tạo diện mạo liền mạch hơn.
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Điểm nổi bật nằm ở hệ thống hỗ trợ lái Honda Sensing 360+. Công nghệ này tích hợp hệ thống giám sát người lái và hỗ trợ lái xe rảnh tay trên các tuyến cao tốc đã được lập bản đồ. Đây là hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến của Honda, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc.
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Xe cũng được tích hợp hệ thống giả lập chuyển số S+ Shift, tính năng vốn đã xuất hiện trên mẫu xe Prelude và Civic tại thị trường Nhật Bản. Công nghệ này có khả năng mô phỏng quá trình chuyển số sàn trên hệ truyền động hybrid e:HEV, mang lại cảm giác vận hành chủ động và tăng cường trải nghiệm lái thể thao cho người dùng.
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Về vận hành, Honda Accord 2027 không có sự thay đổi. Xe vẫn sử dụng hệ truyền động hybrid e:HEV, kết hợp động cơ xăng 2.0L 4 xi-lanh, hai mô-tơ điện và hộp số e-CVT. Tại Nhật Bản, Accord 2027 có giá khởi điểm từ 5,951 triệu yên (khoảng 37.000 USD) và cao nhất là 6,351 triệu yên (khoảng 39.600 USD).
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Honda đồng thời bổ sung bốn tùy chọn màu sơn ngoại thất gồm Canyon River Blue Metallic, Platinum White Pearl, Crystal Black Pearl và Meteoroid Gray Metallic cho Accord 2027 giúp cho khách hàng có thjeem nhiều sự lựa chọn hơn. Xe sẽ đến tay khách hàng vào cuối tháng 8 này.
Video: Giới thiệu mẫu xe sedan Honda Accord thế hệ mới.
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