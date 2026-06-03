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Honda Accord sắp ra mắt bản nâng cấp lớn trong tháng 8/2026

Hải Nam

Honda Accord thế hệ hiện tại được cho là đang chuẩn bị bước vào đợt nâng cấp giữa vòng đời (facelift) đầu tiên sau khoảng ba năm có mặt trên thị trường.

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Theo một số nguồn tin từ Nhật Bản, phiên bản mới của mẫu sedan hạng D Honda Accord này có thể được giới thiệu ngay trong tháng 8 năm nay. Thông tin được đăng tải bởi chuyên trang ô tô Motor-Fan cho biết một số đại lý Honda tại Nhật Bản đã bắt đầu nhận đặt cọc cho Accord phiên bản nâng cấp.
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Dù Honda chưa đưa ra xác nhận chính thức, động thái này cho thấy thời điểm ra mắt của mẫu xe có thể không còn xa. Theo Motor-Fan, mẫu xe sedan Honda Accord 2027 mới sẽ nhận được những thay đổi đáng kể về ngoại thất. Tuy nhiên, chi tiết cụ thể hiện vẫn chưa được tiết lộ.
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Giới quan sát nhận định những nâng cấp có thể tập trung vào phần đầu xe với lưới tản nhiệt và cản trước thiết kế lại, đồng thời bổ sung một số chi tiết mới ở thân xe hoặc phía sau nhằm tạo diện mạo hiện đại hơn.
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Dù vậy, Honda vốn theo đuổi phong cách thiết kế khá thận trọng nên những thay đổi được dự đoán sẽ không mang tính cách mạng mà chỉ là nâng cấp thêm các chi tiết đi kèm công nghệ mới hơn so với thế hệ hiện tại.
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Bên trong khoang lái, Accord facelift nhiều khả năng sẽ được bổ sung thêm một số trang bị tiêu chuẩn và nâng cấp công nghệ. Hệ thống hỗ trợ lái Honda Sensing được kỳ vọng sẽ tiếp tục được cải tiến nhằm tăng khả năng hỗ trợ người lái và nâng cao mức độ an toàn.
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Trong khi đó, hệ truyền động được cho là sẽ tiếp tục duy trì các tùy chọn hiện có. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng công nghệ S+ Shift mới xuất hiện trên Honda Prelude và Civic có thể được mở rộng sang Accord trong tương lai nhằm mang lại cảm giác vận hành thể thao hơn.
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Honda Accord 2027 dự đoán sẽ sử dụng nền tảng xe hybrid thế hệ mới dự kiến ra mắt vào năm 2027. Honda đặt mục tiêu giảm 30% chi phí sản xuất và cải thiện hơn 10% mức tiêu thụ nhiên liệu so với năm 2023.
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Honda cho biết Bắc Mỹ sẽ là một trong những “thị trường trọng điểm” trong kế hoạch mở rộng xe hybrid của hãng. Đến năm 2029, hãng sẽ trình làng các mẫu xe hybrid cỡ lớn thuộc phân khúc D trở lên, được phát triển riêng cho nhu cầu của khu vực này.
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Để hỗ trợ kế hoạch đó, Honda sẽ “phân bổ lại toàn bộ công suất dư thừa” tại nhà máy ở bang Ohio sang sản xuất xe dùng động cơ xăng và hybrid. Ngoài ra, toàn bộ các nhà máy tại Mỹ cũng sẽ được chuyển đổi để hỗ trợ sản xuất xe hybrid.
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Nếu các thông tin từ Nhật Bản là chính xác, Honda Accord phiên bản nâng cấp có thể được trình làng ngay trong tháng 8 tới. Sự xuất hiện của mẫu xe mới được kỳ vọng sẽ giúp Accord tiếp tục duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng D trước các đối thủ như Toyota Camry, Hyundai Sonata hay Kia K5.
Video: Xem trước mẫu xe sedan Honda Accord phiên bản nâng cấp.

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