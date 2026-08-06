Hyundai Elantra 2027 - lột xác thiết kế và công nghệ, từ 16.850 USD

Jetta M6 của FAW-Volkswagen ra mắt tại Trung Quốc trước khi ra mắt toàn cầu, đánh dấu bước chuyển mình của Jetta từ một dòng xe trở thành thương hiệu con mới.
Trong một thí nghiệm lượng tử được công bố trên tạp chí Physical Review Letters, các nhà khoa học đã cho thấy, hạt ánh sáng có thể trải qua một khoảng thời gian "âm" khi đi xuyên qua một đám mây nguyên tử. Chúng dường như thoát ra khỏi đám mây trước cả khi bước vào.
Học nhiều ngôn ngữ giúp tăng thể tích não, giữ trí nhớ và chống lão hóa, theo nghiên cứu từ hơn 86.000 người trên thế giới.
Cũng như các tháng trước đó, Subaru Forester giảm giá xe sản xuất (số VIN) năm 2024. Tuy nhiên trong tháng 8/2026 này, xe được giảm tới 360 triệu đồng.
Mẫu xe SUV BYD Ti 7 với thiết kế đẹp như Land Rover Defender sẽ có mặt tại thị trường Anh vào đầu năm sau với giá bán từ 47.995 Bảng (khoảng 1,67 tỷ đồng).
Bệnh nhân đầu tiên điều trị bằng vaccine ung thư cá thể hóa NEOONCOVAC của Nga sắp hoàn thành liệu trình, mở ra cơ hội mới trong y học chính xác.
"tiêm kích mặt đất" Blackbird mới của Hennessey, sử dụng các công tắc vật lý, số sàn, động cơ nạp khí tự nhiên và chìa khóa truyền thống để thu hút khách hàng.
Khóa điện trên siêu môtô BMW S1000 RR có thể bị hỏng, khiến động cơ bị chết máy hoặc mất điện màn hình đồng hồ, bơm ABS...
Toyota Alphard 2026 vừa ra mắt thị trường Đông Nam Á. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của biến thể HEV Smart, giúp mở rộng danh mục sản phẩm lên 6 phiên bản.
Sinh ra trong dòng họ khoa bảng, GS Phan Huy Lê dành trọn cuộc đời nghiên cứu, để lại nhiều công trình có giá trị, góp phần làm sáng tỏ lịch sử Việt Nam.