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Subaru Forester HEV ra mắt Việt Nam tháng 10/2026, khoảng 1,5 tỷ đồng?

Nguyễn Anh

Theo thông tin từ đại lý, mẫu SUV Subaru Forester Hybrid sẽ được ra mắt thị trường Việt Nam vào khoảng tháng 10/2026 này, xe có giá dự kiến lên đến 1,5 tỷ đồng.

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Vào hồi tháng 5/2026, đã xuất hiện tin đồn về việc Subaru Forester Hybrid chuẩn bị ra mắt Việt Nam vào cuối năm 2026. Đến nay, đại lý đã hé lộ thêm về thời điểm trình làng và giá bán của mẫu SUV cỡ C này. Theo thông tin từ đại lý, Subaru Forester Hybrid sẽ được giới thiệu ở Việt Nam vào tháng 10/2026 tới đây.
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Mẫu SUV cỡ C này có giá dự kiến lên đến 1,5 tỷ đồng. Nếu giá bán này là chính thức, Subaru Forester Hybrid sẽ đắt hơn nhiều so với đối thủ trực tiếp là Honda CR-V e:HEV. Mẫu xe nhà Honda hiện có giá từ 1,17-1,25 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện Subaru Việt Nam vẫn chưa xác nhận thông tin phân phối mẫu xe này.
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Subaaru Forester Hybrid sẽ tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, tương tự phiên bản máy xăng hiện đang bán tại Việt Nam. Đây đồng thời sẽ là mẫu xe hybrid thứ hai của Subaru tại Việt Nam, sau Crosstrek. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Subaru Forester Hybrid đương nhiên nằm bên dưới nắp ca-pô
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Tại đây, xe được trang bị hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.5L, tạo ra công suất tối đa 162 mã lực và mô-men xoắn cực đại 209 Nm. Động cơ này kết hợp với mô-tơ điện mạnh 118 mã lực và 270 Nm. Hệ truyền động này tạo ra công suất tổng cộng 194 mã lực.
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Ngoài ra, xe còn được trang bị pin lithium-ion có dung lượng chỉ 1,1 kWh, hộp số tự động eCVT và hệ dẫn động 4 bánh đối xứng đặc trưng của Subaru. Với hệ truyền động hybrid, Subaru Forester chỉ tiêu thụ lượng xăng từ 5,32-5,43 lít/100 km trên đường hỗn hợp, thấp hơn đáng kể so với mức 7,1-7,4 lít/100 km của bản máy xăng.
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Hiện trang bị cụ thể của Subaru Forester Hybrid tại Việt Nam chưa được công bố. Tuy nhiên, sẽ không bất ngờ nếu xe sở hữu trang bị đầy đủ như hệ thống đèn LED, mâm 18 inch, ghế trước chỉnh điện 10 hướng tích hợp hỗ trợ lưng...
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Xe có bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 11,6 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây/Android Auto, sạc không dây chuẩn Qi, cổng sạc USB Type A/Type C cho cả 2 hàng ghế, cửa sổ trời chỉnh điện chống kẹt/điều chỉnh độ nghiêng và cốp điện tích hợp cảm biến đá chân.
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Gói trang bị an toàn chủ động nổi tiếng EyeSight 4.0 đương nhiên cũng sẽ được trang bị cho mẫu xe này. Dùng camera góc quét rộng, gói này bao gồm những tính năng trợ lái như phanh tự động phòng tránh va chạm...
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Ngoài ra, Subaru Forester Hybrid 2026 còn có hệ thống định tâm làn đường, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng và dừng khẩn cấp. Bên cạnh đó là 8 túi khí, hệ thống giám sát người lái, camera toàn cảnh 360 độ, phanh tự động khi lùi và điều hướng mô-men xoắn chủ động.
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Có thể thấy ưu điểm lớn nhất của Subaru Forester Hybrid chính là động cơ tiết kiệm xăng. Tuy nhiên, giá bán dự kiến khá cao sẽ tác động không nhỏ đến sức hút của mẫu xe này trong phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam, đặc biệt khi so sánh với những đối thủ như Mazda CX-5, Ford Territory và Mitsubishi Destinator.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Subaru Forester Hybrid 2026.
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