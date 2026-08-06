Video: Chi tiết Mercedes-Benz GLB thế hệ mới.

Theo thông báo từ Cơ quan Quản lý An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA), nhiều mẫu xe Mercedes-Benz có thể không kích hoạt thành công phanh tay điện tử hoặc tính năng đỗ xe tự động, điều này khiến xe có nguy cơ tự trôi và tăng nguy cơ va chạm với các phương tiện và vật thể xung quanh.

Nguyên nhân của đợt triệu hồi mới này liên quan đến công tắc nhỏ (micro-switch) ở trong bộ phận khóa cửa bên trái có thể bị ăn mòn theo thời gian, khiến hệ thống xe không phát hiện được cửa mở và làm gián đoạn hoạt động của phanh tay điện tử và tính năng đỗ xe tự động.

Mercedes-Benz triệu hồi hơn 310.000 xe vì nguy cơ tự trôi khi dừng đỗ.

Tổng cộng, Mercedes-Benz phải triệu hồi tới hơn 310.000 xe tại thị trường Mỹ do lỗi trên với các đời xe từ 2019 đến 2026, ảnh hưởng đến nhiều mẫu xe, có cả các mẫu xe AMG, gồm: CLA, A-Class, C-CLass, CLE, GLA, GLB và GLC. Trong đó, mẫu GLB bị triệu hồi lớn nhất với số lượng hơn 128.000 chiếc. Dự kiến, các xe trong diện ảnh hưởng sẽ được thay thế miễn phí khóa cửa để khắc phục lỗi.

Vào tháng 5 vừa qua, NHTSA cũng đã thông báo đợt triệu hồi đối với hơn 144.000 xe Mercedes-Benz (gồm các mẫu AMG GT, C-Class, E-Class, SL, CLE, và GLC) do cụm đồng hồ có thể không hiển thị các thông tin và cảnh báo quan trọng làm tăng nguy cơ tai nạn.