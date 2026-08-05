Hyundai Tucson 2027 bất ngờ nổ lốp khi chạy thử, hé lộ nhiều chi tiết mới

Các nhà nghiên cứu tại Trường Y tế Công cộng, Đại học Hồng Kông (HKUMed) đã phát hiện ra rằng đi bộ nhanh mỗi tuần một lần có thể làm giảm mỡ cơ thể và cải thiện thể lực tim mạch ở người béo phì.
Trong khi Toyota Venza đã bị khai tử tại Bắc Mỹ từ năm 2024 để nhường chỗ cho Crown Signia, tuy nhiên mẫu SUV Harrier vẫn tiếp tục được duy trì tại Nhật Bản.
Phân tích mô phỏng cho thấy có tới 170 triệu lỗ đen trong Dải Ngân Hà, giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về quá trình hình thành của chúng.
Nghiên cứu phát hiện TRF2 bảo vệ tế bào gốc cơ, giúp cơ phục hồi sau tổn thương và có thể ứng dụng trong điều trị loạn dưỡng cơ và ung thư.
Trong tháng 8/2026, Mitsubishi Motors Việt Nam cùng hệ thống nhà phân phối (NPP) ủy quyền mang đến chương trình ưu đãi tối ưu chi phí lăn bánh cho khách mua xe.
Kia vừa chính thức giới thiệu Seltos 2027 dành riêng cho thị trường Trung Quốc với hàng loạt nâng cấp đáng chú ý về công nghệ, không gian và khả năng vận hành.
Toyota tiếp tục là nhà sản xuất ôtô có doanh số lớn nhất thế giới sau nửa đầu năm 2026 với 5,39 triệu xe được bán ra trên toàn cầu.
Dù vẫn dùng động cơ V6, tăng áp, dung tích 3.0L tiêu chuẩn, mẫu bán tải Volkswagen Amarok W600 do Walkinshaw tinh chỉnh lại có giá cao hơn Ford Ranger Raptor.
GS Charles Cường Nguyễn đã phát triển cánh tay robot cho NASA, mở ra hợp tác giáo dục Việt - Mỹ và nhận giải Thành tựu trọn đời tại Hoa Kỳ.
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026 ở Indonesia, Honda đã trưng bày phiên bản nâng cấp Civic e:HEV RS với điểm nhấn là công nghệ S+ Shift mới.