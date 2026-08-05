Lợi ích của việc học nhiều ngôn ngữ đối với sức khỏe não bộ

Để tìm hiểu vì sao một số người lớn tuổi vẫn giữ được sự minh mẫn trong khi những người khác suy giảm trí tuệ nhanh hơn, giới nghiên cứu tập trung phân tích tác động của việc sử dụng đa ngôn ngữ. Khi một người biết từ hai ngôn ngữ trở lên, tất cả các ngôn ngữ đó luôn hoạt động trong não bộ. Mỗi khi muốn giao tiếp, người nói phải liên tục lựa chọn ngôn ngữ phù hợp, ức chế từ vựng khác và điều chỉnh âm thanh hoặc ngữ pháp chỉ trong tích tắc.

(Shutterstock)

Quá trình này hoạt động giống như một hình thức rèn luyện hàng ngày, giúp củng cố mạng lưới thần kinh liên quan đến sự chú ý và khả năng kiểm soát nhận thức.

Một nghiên cứu quy mô lớn phân tích dữ liệu từ hơn 86.000 người trưởng thành từ 51 đến 90 tuổi tại 27 quốc gia châu Âu đã được diễn ra.

Bằng cách ứng dụng học máy để đánh giá các chỉ số sinh học, hoạt động, trí nhớ và giáo dục, các nhà khoa học đã tạo ra khoảng cách tuổi tác sinh học, dùng để so sánh giữa tuổi thật và tuổi dự đoán của cơ thể. Kết quả cho thấy cư dân tại các quốc gia có tỷ lệ đa ngôn ngữ cao như Luxembourg, Hà Lan, Phần Lan hay Malta ít có dấu hiệu lão hóa nhanh, trong khi người chỉ nói một ngôn ngữ có xu hướng trông già hơn về mặt sinh học.

Cụ thể, dữ liệu đo lường thực tế cho thấy những người sử dụng hai ngôn ngữ sở hữu cấu trúc não bộ trẻ hơn khoảng 6 tuổi so với người đơn ngữ. Con số này nới rộng lên khoảng 7 năm đối với người nói ba ngôn ngữ và đạt mức chênh lệch khoảng 13 năm đối với những người sử dụng bốn ngôn ngữ.

Các phân tích trong phòng thí nghiệm còn cho thấy việc duy trì song ngữ lâu năm giúp gia tăng thể tích vùng não chịu trách nhiệm hình thành trí nhớ, từ đó tăng cường khả năng chống chịu trước sự co rút do tuổi tác hoặc các bệnh lý thoái hóa thần kinh như Alzheimer.

Các chuyên gia cũng cho biết bên cạnh các thói quen lành mạnh như không hút thuốc, ăn uống điều độ và vận động thường xuyên, việc chủ động thử thách trí não bằng cách học thêm các ngoại ngữ mới từ sớm chính là phương thức thiết thực giúp nâng cao sức khỏe tinh thần. Dù quá trình này có nhiều thử thách, việc xây dựng khả năng phục hồi tự nhiên sẽ giúp giữ cho bộ não trẻ lâu hơn và chống lại các dấu hiệu suy giảm theo năm tháng.