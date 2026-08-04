Ngắm Lamborghini Revuelto Miura 60° Homage - "siêu bò" kỷ niệm 60 năm Miura

Ford Thái Lan vừa chính thức giới thiệu xe bán tải Ranger Wolftrak 2026, phiên bản mới được định vị giữa hai biến thể XLS và Wildtrak trong dải sản phẩm Ranger.
AiMOGA Robotics vừa bàn giao robot với chủ đề "Hơn 2.000 robot xuất khẩu – Hiện diện tại hơn 60 quốc gia" tại thành phố Vu Hồ (Wuhu), tỉnh An Huy, Trung Quốc.
Lexus đã cho ra mắt ES thế hệ thứ tám tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026 ở Indonesia, mẫu xe này lần đầu tiên có bản thuần điện.
Volkswagen Việt Nam vừa công bố bắt đầu nhận đặt cọc mẫu SUV cỡ lớn ID. ERA 9X có thể mở rộng phạm vi hoạt động đến 1.651 km với giá dự kiến từ dưới 3 tỷ đồng.
Honda Việt Nam (HVN) vừa chính thức ra mắt bán nâng cấp của mẫu xe ga Vario 125 đời 2027, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng về mặt thiết kế lẫn công nghệ.
Thông tư 30/2026/TT-BXD chính thức có hiệu lực, bổ sung quy định về việc lắp đặt phụ kiện hoặc thay đổi một số chi tiết ôtô nhưng không bị xem là cải tạo xe.
Tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe sedan MG 07 2026 mới có tới 5 phiên bản và giá mở bán từ 125.900-165.900 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 440-580 triệu đồng).
BYD M6 phiên bản hybrid sạc điện vừa chính thức ra mắt tại thị trường Indonesia, mẫu MPV này có giá bán từ 298-390 triệu Rupiah (khoảng 447-585 triệu đồng).
Phát hiện khoáng vật Kola Ashcroftine tại Nga, mang giá trị kinh tế và nghiên cứu địa chất đặc biệt, chứa nhiều nguyên tố quý hiếm trong lớp vỏ Trái Đất.
Honda Việt Nam (HVN) vừa chính thức kích hoạt chính sách gia hạn bảo hành chính hãng với quy mô kỷ lục lên tới 10 năm cho toàn bộ dải sản phẩm ôtô chính hãng.