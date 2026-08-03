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Volkswagen ID. ERA 9X 2026 mở bán tại Việt Nam, từ khoảng dưới 3 tỷ đồng

Nguyễn Anh

Volkswagen Việt Nam vừa công bố bắt đầu nhận đặt cọc mẫu SUV cỡ lớn ID. ERA 9X có thể mở rộng phạm vi hoạt động đến 1.651 km với giá dự kiến từ dưới 3 tỷ đồng.

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Volkswagen Việt Nam đã chính thức công bố bắt đầu nhận đặt cọc mẫu SUV cỡ lớn ID. ERA 9X mới. Đây là mẫu xe được Volkswagen định vị là sản phẩm flagship, ứng dụng công nghệ EREV (Extended Range Electric Vehicle) nhằm kết hợp khả năng vận hành bằng mô-tơ điện với bộ phát điện sử dụng động cơ đốt trong.
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Theo thông tin từ Volkswagen, SUV ID. ERA 9X là mẫu xe EREV đầu tiên của thương hiệu này, đồng thời được giới thiệu tại Việt Nam trong nhóm những mẫu xe ứng dụng công nghệ mở rộng phạm vi hoạt động sớm trên thị trường.
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Nhờ công nghệ EREV, xe có thể đạt phạm vi di chuyển tối đa lên tới 1.651 km theo chu trình CLTC khi kết hợp pin đầy và nhiên liệu đầy bình. Volkswagen cho rằng, giải pháp này giúp xe đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày bằng điện, đồng thời hạn chế phụ thuộc vào hạ tầng trạm sạc trong các hành trình dài.
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Volkswagen ID. ERA 9X 2026 mới sở hữu chiều dài hơn 5,2 m, thuộc nhóm SUV kích thước lớn nhất của Volkswagen. Thiết kế ngoại thất kết hợp các đường nét vuông và tròn, trong khi khoang cabin được phát triển theo phong cách đa tầng, hướng tới không gian cao cấp
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Xe có cấu hình 6 chỗ với khoang thương gia Executive Lounge, cùng hệ thống màn hình giải trí gồm hai màn hình 15,6 inch độ phân giải 2.5K phía trước và màn hình 21,4 inch độ phân giải 3K dành cho hàng ghế sau. Điểm nhấn đáng chú ý nằm ở hệ thống ghế ERA Seat với da Nappa, chức năng Zero Gravity, massage, sưởi và làm mát, đệm đỡ chân cùng tính năng Easy Entry.
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Riêng ghế VIP bên phải hàng ghế thứ hai được trang bị chức năng Era Connect. Ngoài ra, Volkswagen ID. ERA 9X 2026 còn có hệ thống âm thanh vòm 3D 7.1.4 với 27 loa, chống ồn chủ động ANC, điều hòa 3 vùng, lọc bụi mịn PM2.5, tạo ion âm và hệ thống tạo hương với 8 tùy chọn.
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Về vận hành, ID. ERA 9X sử dụng hệ dẫn động AWD với hai mô-tơ điện, tổng công suất tối đa 380 kW (510 mã lực) và mô-men xoắn 660 Nm. Cụm pin 65,2 kWh sử dụng kiến trúc điện 800V, hỗ trợ sạc nhanh DC từ 10% lên 80% trong khoảng 16,5 phút.
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Động cơ xăng 1.5L EA211 EVO II đóng vai trò bộ sạc di động, cung cấp năng lượng cho hệ thống pin khi cần thiết. Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp được công bố ở mức 4,57 lít/100 km. Nhờ công nghệ EREV, xe có thể đạt phạm vi di chuyển tối đa lên tới 1.651 km theo chu trình CLTC khi kết hợp pin đầy và nhiên liệu đầy bình.
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Bên cạnh khả năng vận hành, Volkswagen ID. ERA 9X được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ lái và địa hình như 12 cảm biến siêu âm, cảm biến LIDAR phía trước sử dụng 192 tia laser, 12 camera cùng hệ thống quan sát toàn cảnh 540 độ.
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Xe có 8 chế độ lái, khả năng đánh lái bánh sau, chế độ Crab Walk, hỗ trợ vượt địa hình và khả năng lội nước tới 700 mm. Việt Nam cũng là một trong những thị trường được giới thiệu ID. ERA 9X sớm sau khi mẫu xe ra mắt tại Trung Quốc.
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Theo một số tư vấn bán hàng của Volkswagen Việt Nam cho biết, Volkswagen ID. Era 9X có thời gian giao xe dự kiến vào tháng 9 hoặc tháng 10/2026. Nhiều khả năng có 3 phiên bản mở bán, giá tạm tính dao động từ gần 3 - 4 tỷ đồng. Nhập nguyên chiếc từ Trung Quốc.
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV cỡ lớn Volkswagen ID. Era 9X 2026.
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