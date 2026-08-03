Volkswagen ID. ERA 9X 2026 mở bán tại Việt Nam, từ khoảng dưới 3 tỷ đồng

bài liên quan
Volkswagen ra mắt ID. Era 5S mới - chạy 160km "không uống 1 giọt xăng"
Volkswagen ID.ERA 5S lộ diện tại Trung Quốc, "uống xăng" chỉ 2,82 lít/100km
Volkswagen ID. Polo 2026 từ 771,74 triệu đồng, lăn bánh 454 km/sạc
Volkswagen ID.3 Neo 2026 ra mắt, chạy tối đa 630 km sau khi sạc
#Volkswagen ID. ERA 9X mở bán tại Việt Nam #Volkswagen ID. ERA 9X 2026 mới #giá xe Volkswagen ID. ERA 9X 2026 #Volkswagen ID. ERA 9X tại Việt Nam #xe SUV Volkswagen ID. ERA 9X 2026 #Volkswagen ID. ERA 9X xăng lai điện