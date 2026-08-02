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BYD Sealion 08 lộ trọn nội thất trước ngày mở bán, chạy 900 km/sạc

Thanh Nguyễn

BYD vừa công bố những hình ảnh đầu tiên về khoang nội thất của Sealion 08 2026. Đây là mẫu SUV cỡ lớn thuộc dòng Ocean Series, được định vị ở phân khúc cao cấp.

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BYD Sealion 08 được từng ra mắt vào tháng 4/2026 và đã được trưng bày tại nhiều đại lý từ tháng 6. Tuy nhiên, đến ngày 31/7, BYD mới lần đầu hé lộ thiết kế nội thất thông qua những hình ảnh do ông Zhang Zhuo, Tổng giám đốc bộ phận kinh doanh Ocean Series, đăng tải trên mạng xã hội Weibo.
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BYD Sealion 08 2026 mới sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.115 x 1.999 x 1.800 mm, chiều dài cơ sở đạt 3.030 mm. Ngoài bản 6 chỗ, xe còn có thêm tùy chọn cấu hình 5 chỗ.
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Mẫu SUV này được trang bị hệ thống đánh lái bánh sau, hệ thống treo khí nén hai buồng DiSus-A và gói hỗ trợ lái DiPilot 5.0. Hệ thống hỗ trợ tính năng Navigate on Autopilot (NOA), cho phép hỗ trợ lái trên cả đường đô thị và cao tốc.
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Nội thất của Sealion 08 được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của BYD với màn hình cảm ứng trung tâm dạng nổi kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số kích thước lớn. Xe sở hữu vô-lăng D-cut ba chấu, cần số điện tử đặt sau vô-lăng, trong khi bệ trung tâm được bố trí đế sạc không dây, các phím điều khiển vật lý và ngăn chứa đồ ẩn.
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Không gian bên trong nổi bật với hệ thống đèn viền hai tầng cùng các chi tiết thiết kế lấy cảm hứng từ đại dương, thể hiện qua tay nắm cửa tạo hình vỏ sò. Phiên bản 6 chỗ được trang bị hai ghế thương gia độc lập ở hàng ghế thứ hai. Cả hai ghế đều có chức năng sưởi và thông gió, riêng ghế bên phải tích hợp chế độ “không trọng lực” Zero Gravity cùng bệ đỡ chân chỉnh điện.
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Ngoài ra, hành khách còn có bàn làm việc gập, giá để cốc trên bệ tỳ tay và màn hình giải trí gắn trần. Xe cũng được trang bị trần bọc da lộn, ghế bọc da, gương chiếu hậu kỹ thuật số, điều hòa riêng cho hàng ghế sau cùng các cổng sạc USB Type-A và Type-C. Hàng ghế thứ ba bố trí hai chỗ ngồi, hoàn thiện cấu hình 6 chỗ.
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Cung cấp sức mạnh cho BYD Sealion 08 phiên bản thuần điện là bộ pin LFP với hai mức dung lượng 92,1 kWh và 115,1 kWh. Bản tiêu chuẩn dẫn động cầu sau sở hữu mô-tơ điện công suất 429 mã lực, trong khi phiên bản tầm hoạt động dài nâng công suất lên 496 mã lực.
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Biến thể dẫn động bốn bánh sử dụng hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 784 mã lực. Theo tiêu chuẩn CLTC, quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc của các phiên bản thuần điện dao động từ 710 đến 900 km.
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Ngoài biến thể BEV, BYD còn phát triển phiên bản plug-in hybrid DM-i với động cơ xăng 1.5L công suất 154 mã lực kết hợp mô-tơ điện 268 mã lực. Hãng công bố xe có thể di chuyển tối đa 400 km ở chế độ thuần điện theo tiêu chuẩn CLTC. Trong thời gian tới, Sealion 08 dự kiến sẽ được bổ sung phiên bản DM-p sử dụng hai mô-tơ điện với tổng công suất 536 mã lực.
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV BYD Sealion 08 2026 tại Trung Quốc.
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