BMW iX3 2026 ra mắt Đông Nam Á - chạy 805 km/sạc, giá 3,3 tỷ đồng

Mercedes-Benz vừa giới thiệu thế hệ mới của mẫu xe SUV hạng sang GLA với hàng loạt nâng cấp về thiết kế, công nghệ và hệ truyền động.
Tập đoàn Stellantis (FCA US, LLC) vừa phát lệnh triệu hồi đối với các mẫu ôtô Jeep Wrangler và Jeep Gladiator 2026 mới do sự cố liên quan đến hệ thống mâm xe
Là người Việt đầu tiên nhận bằng Tiến sĩ khoa học tại Lomonosov, GS Vũ Đình Cự đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp khoa học, công nghệ và phát triển đất nước.
Từ những trái tim được thay thế đến các bộ phận nhân tạo, y học hiện đại đang viết lại câu chuyện về sự sống.
Theo thông tin từ một số tư vấn bán hàng, mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser Hybrid sắp bán tại Việt Nam và bắt đầu bàn giao cho khách hàng trong tháng 9/2026.
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Honda đã giới thiệu mẫu xe điện cỡ nhỏ Super-One 2026 mới và đã thu hút sự quan tâm lớn của người tiêu dùng.
Mang theo chiếc va ly lúa giống từ Nhật Bản trở về, GS Lương Định Của đã dành trọn đời nghiên cứu, đưa khoa học đến với đồng ruộng Việt Nam.
Nghiên cứu từ các nhà khoa học giải thích sự hình thành vàng trong lòng đất qua hoạt động magma ở các vùng hút chìm và vòng cung đảo dưới biển sâu.
Với chỉ 730 chiếc được bán trên toàn cầu, Toyota GRMN Corolla phiên bản đặc biệt đang đi theo chiến lược tạo ra sự khan hiếm giống các hãng siêu xe nổi tiếng.
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Hyundai đã ra mắt mẫu xe ý tưởng Neira, mẫu MPV điện đầu tiên được phát triển riêng cho thị trường Indonesia.