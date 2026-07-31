Nghiên cứu mới về phương pháp trị sâu răng nhanh chóng và an toàn

Sâu răng là bệnh mãn tính phổ biến nhất ở trẻ em và ảnh hưởng đến hơn 40% trẻ em. Nếu không được điều trị, sâu răng có thể dẫn đến đau dữ dội, nhiễm trùng, khó ngủ hoặc khó ăn, đi khám nhiều lần.

Một loại dung dịch giá rẻ có tên là bạc diamine fluoride, hay SDF, có thể là một lựa chọn đơn giản để điều trị sâu răng. Nha sĩ sẽ bôi trực tiếp dung dịch này vào lỗ sâu răng bằng một dụng cụ nhỏ có đầu mút xốp.

Các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng một loại dung dịch nhanh chóng, giá rẻ có thể ngăn ngừa nhiều trường hợp sâu răng.

SDF đã được sử dụng thành công ở nhiều quốc gia trong nhiều thập kỷ. Tại Mỹ, các nha sĩ đã sử dụng SDF ngoài chỉ định từ năm 2014, khi nó được phê duyệt là thiết bị y tế để giảm ê buốt răng.

Một thử nghiệm lâm sàng do Đại học Michigan dẫn đầu nghiên cứu giai đoạn III, được công bố trên tạp chí JAMA Pediatrics, thực nghiệm lâm sàng với 830 trẻ em dưới 6 tuổi.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng dung dịch SDF 38% đã ngăn ngừa sâu răng ở hơn một nửa số răng sữa bị ảnh hưởng khi điều trị được thực hiện 6 tháng một lần.

Dung dịch SDF 38% được biết đến từ lâu nhưng chưa có đủ dữ liệu lâm sàng để được cấp phép.

Phương pháp điều trị sâu răng truyền thống thường bao gồm việc loại bỏ phần răng bị hư hại và trám răng. Phương pháp SDF không cần loại bỏ răng. Thay vào đó, chất lỏng được bôi trực tiếp lên vùng răng bị sâu.

"Đây là một phương pháp điều trị rất hiệu quả và an toàn - ngay cả đối với trẻ em chỉ mới 1 tuổi," Margherita Fontana, giáo sư nha khoa tại Trường Nha khoa Đại học Michigan và là người đứng đầu nghiên cứu, cho biết.

Tuy nhiên, phương pháp điều trị này có một nhược điểm rõ rệt: Bạc sẽ làm cho phần răng sâu bị sẫm màu vĩnh viễn.

Nghiên cứu này bắt đầu vào năm 2018 và vẫn tiếp tục bất chấp những gián đoạn do đại dịch COVID-19 gây ra.

Đối với một số trẻ em, việc bôi lại SDF vài tháng một lần có thể kiểm soát sâu răng cho đến khi răng sữa rụng tự nhiên. Ở người lớn, nó có thể đóng vai trò là phương pháp điều trị lâu dài hoặc cung cấp sự bảo vệ tạm thời cho đến khi răng được phục hình.

Những tác động khiến bào mòn men răng.