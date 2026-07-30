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Mục sở thị Hyosung GV350X tại Việt Nam - môtô Hàn giá 135 triệu đồng

Tâm Võ

Hyosung GV350X là mẫu môtô của thương hiệu Hàn Quốc sở hữu khối động cơ V-Twin, với thiết kế thể thao có phần khác biệt các dòng cruiser khác tại Việt Nam.

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Một đơn vị chuyên kinh doanh môtô, xe máy nhập khẩu tư nhân vừa chính thức giới thiệu mẫu xe môtô Hyosung GV350X tại thị trường Việt Nam. Mẫu môtô cruiser phân khối lớn của thương hiệu Hàn Quốc sở hữu thiết kế cơ khí, động cơ V-Twin cùng chiều cao yên thân thiện với người dùng Việt.
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Mẫu xe Hyosung GV350X 2026 mới về Việt Nam sở hữu các thông số dài x rộng x cao lần lượt 2.130 x 790 x 1.080 mm, chiều dài cơ sở 1.460 mm. Khoảng sáng gầm xe ở mức 125 mm, khối lượng không tải đạt 180 kg.
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Tổng thể xe là sự kết hợp giữa thiết kế cơ khí, mạnh mẽ cùng chất thể thao khác biệt so với các dòng cruiser cổ điển. Phần đầu của Hyosung GV350X 2026 mới sở hữu cụm đèn chiếu sáng full LED dạng tròn phong cách cổ điển.
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Ghi đông trên Hyosung GV350X thiên về phong cách thể thao, mang lại tư thế điều khiển hơi ngả về trước. Điểm nhấn là bình xăng dung tích 14 lít thiết kế cơ bắp, bên cạnh các chi tiết hoàn thiện trên động cơ theo hướng mạnh mẽ.
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Phía đuôi xe có dải đèn hậu LED cùng với xi-nhan thiết kế khá liền mạch. Chiều cao yên xe tại vị trí người lái là 730 mm, khá thân thiện với người dùng Việt Nam.
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Hyosung GV350X trang bị mâm 3 chấu kép đường kính 16 inch phía trước, kích thước 15 inch phía sau. Lốp không săm, phanh đĩa với ABS 2 kênh cũng được trang bị cho mẫu môtô cruiser. Phía trước, Hyosung GV350X sử dụng phuộc hành trình ngược USD.
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Giảm xóc sau của xe dạng lò xo đôi, có thể điều chỉnh cho phù hợp với vóc dáng người sử dụng. Hệ thống ống xả kép cũng là trang bị đáng chú ý trên Hyosung GV350X, nhấn mạnh cấu trúc động cơ 2 xy-lanh dạng chữ V.
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Hyosung GV350X được trang bị khối động cơ V-Twin dung tích 339 cc, làm mát bằng chất lỏng, 4 thì và sử dụng hệ thống phun nhiên liệu điện tử. Động cơ cung cấp công suất tối đa khoảng 31,5 mã lực tại 8.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 30 Nm tại 6.500 vòng/phút.
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Hyosung GV350X sử dụng hộp số cơ khí 6 cấp, hỗ trợ bởi bộ ly hợp chống trượt. Việc dẫn động bằng dây đai được cho là giải pháp giúp mẫu môtô cruiser vận hành êm, sạch và không cần bảo dưỡng thường xuyên như truyền động bằng xích.
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Giá xe Hyosung GV350X được phân phối tại Việt Nam với mức 135 triệu đồng, với 3 tùy chọn màu sắc gồm Xám, Đen và Xanh. Đối thủ của mẫu xe này gồm vài cái tên như Honda CB350 H'ness (gần 130 triệu đồng), Triump Scrambler 400 X (190 triệu đồng) hay Kawasaki Meguro S1 (từ 137 triệu đồng).
Video: Xem chi tiết xe môtô Hyosung GV350X tại Việt Nam.
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